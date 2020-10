Petrecere de cununie din Ilfov, intrerupta de politie. 10 persoane au fost amendate pentru nerespectarea masurilor anticoronavirus

"La data de 24 octombrie a.c.,,in jurul orelor 21:20, efectuand activitati specifice, politistii din Pantelimon impreuna cu politisti locali au efectuat verificari la un imobil, din orasul Pantelimon, judetul Ilfov, si s-au sesizat cu privire la organizarea si desfasurarea de evenimente in contextul masurilor de prevenire a infectarii cu noul coronavirus Astfel, politistii ilfoveni au constatat faptul ca, in curtea unui imobil din orasul Pantelimon se afla in desfasurare un eveniment (cununie), la care participau mai multe persoane, fiind astfel incalcate dispozitiile H.G. 856/2020 privind prelungirea starii de alerta, prin care este interzisa organizarea de evenimente private (nunti, botezuri, mese festive), precum si masurile de protectie individuala.In urma celor constatate, politistii Ilfoveni au procedat la intreruperea evenimentului si au identificat persoanele participante.In urma verificarilor, politistii Ilfoveni au aplicat 10 sanctiuni contraventionale, cu amenzi in valoare de 6000 de lei, din care 8 sanctiuni contraventionale, conform Legii 55/2020, in valoare de 5000 de lei si 2 sanctiuni contraventionale conform Legii 61/199, cu amenzi in valoare de 1000", a transmis IPJ Ilfov intr-un comunicat de presa.Citeste si: