Politistii au dat peste 9.700 de sanctiuni contraventionale, in ultima saptamana, pentru verificari privind limitarea raspandirii COVID-19

Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, joi, la nivel national, efectivele Politiei, Jandarmeriei si ale Politiei de Frontiera au derulat o actiune de amploare, in baza Planului de actiune Scutul Padurii, pentru prevenirea si combaterea faptelor ilegale din domeniul silvic.In colaborare cu specialisti din cadrul Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, angajatii MAI au desfasurat verificari a circulatiei materialului lemnos in peste 1.500 de filtre rutiere si 380 de activitati de control pe linia prelucrarii, depozitarii si valorificarii materialului lemnos.Astfel, au fost constatate 51 de infractiuni si au fost aplicate 2.910 sanctiuni contraventionale, fiind confiscati peste 2.500 de metri cubi de material lemnos, in valoare de aproape 800.000 de lei.De exemplu, la Arad, politistii si jandarmii, in baza sesizarii unui lucrator silvic, au identificat doua persoane care de la inceputul lunii au taiat ilegal 250 de arbori. Cele doua persoane au fost retinute pentru 24 de ore.De la inceputul anului, angajatii MAI au facut peste 25.000 de controale pentru verificarea legalitatii provenientei, prelucrarii, depozitarii si valorificarii lemnului, precum si pentru verificarea legalitatii transportului materialului lemnos.Au fost verificate mai mult de 6.700 de exploatari forestiere, instalatii de debitat, depozite, targuri, piete, oboare sau ocoale silvice si au fost oprite in trafic , pentru control, aproape 53.000 de vehicule. Pentru neregulile constatate in domeniul silvic au fost inregistrate 4.295 de dosare penale in care sunt cercetate 946 de persoane.De asemenea, au fost aplicate 8.200 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 13,2 milioane de lei.In ceea ce priveste combaterea infractionalitatii, inclusiv criminalitatea organizata, in ultima saptamana politistii au desfasurat actiuni de amploare in dosare penale vizand constituirea unui grup infractional, trafic de droguri si introducere in tara de droguri de risc si de mare risc, contrabanda inselaciune sau producere si comercializare de produse contrafacute de curatenie, igiena si alcool sanitar, care pot reprezenta un pericol pentru sanatatea oamenilor.Astfel, in intervalul 14-20 august au fost organizate 37 de actiuni operative de amploare, fiind realizate 196 de descinderi la persoane despre care existau informatii ca sunt implicate in comiterea de infractiuni din sfera criminalitatii grave si organizate:- in domeniul criminalitatii organizate, printre faptele cercetate fiind traficul de droguri si traficul de persoane, au avut loc 15 actiuni cu 89 de descinderi si s-au pus in aplicare 92 de mandate de aducere;- in domeniul criminalitatii economico-financiare, faptele cercetate fiind de evaziune fiscala, contrabanda cu tigari, achizitii publice ilegale sau spalarea banilor, politistii au participat la 6 actiuni cu 39 de descinderi si au pus in aplicare 15 mandate de aducere;- in dosare privind infractiuni de natura judiciara au avut loc 14 actiuni cu 48 de descinderi si s-au pus in aplicare 71 de mandate de aducere, iar in dosare privind infractiuni la regimul armelor si munitiilor au fost organizate doua actiuni cu 20 de descinderi.Conform MAI, in urma acestor activitati, au fost dispuse masuri preventive fata de 149 de persoane: 53 au fost arestate preventiv, 56 au fost retinute, iar fata de 40 s-a luat masura controlului judiciar sau a arestului la domiciliu.Vineri dimineata, politistii Directiei Arme, Explozivi si Substante Periculoase au demarat o actiune ampla intr-un dosar penal privind comercializarea, in mod ilegal, a unor substante foarte toxice si periculoase pentru sanatatea umana. In cadrul actiunii au loc 18 perchezitii la domiciliile unor persoane si la sediile unor societati comerciale, in judetele Buzau, Gorj, Sibiu si Valcea.Societatile comerciale respective sustineau ca produsele puse in vanzare pot fi folosite pentru combaterea daunatorilor, dar de fapt, ele nu pot fi comercializate catre publicul larg, deoarece contin un anticoagulant periculos, "difenacu", a carui aplicare este interzisa pe plante sau pe sol.In ultimele sapte zile, politistii si jandarmii au constatat aproximativ 67.000 de contraventii, aplicand amenzi in valoare de peste 25,8 milioane de lei. In plus, au confiscat bunuri in valoare de 1,7 milioane de lei.De asemenea, au prins in flagrant 995 de autori de infractiuni si au depistat 99 de persoane urmarite national sau international. In urma cercetarilor efectuate de catre politisti, in aceasta perioada, au fost retinute 226 de persoane si arestate 97.In ultima saptamana, au avut loc, de asemenea, actiuni pentru cresterea gradului de siguranta a circulatiei pe drumurile publice prin depistarea conducatorilor auto care pot reprezenta un pericol din cauza faptului ca se urca la volan sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor psihoactive, ori depasesc viteza legala sau conduc masini cu defectiuni tehnice grave. S-a acordat atentie drumurilor aglomerate in aceasta perioada si cu risc mare de producere de accidente. De asemenea, au fost avute in atentie autovehiculele inmatriculate in alte state pentru a reduce numarul incidentelor rutiere in care sunt implicate astfel de vehicule.Au fost retinute aproximativ 5.500 de permise de conducere si certificate de inmatriculare si au fost constatate in jur de 800 de infractiuni la regimul sigurantei circulatiei pe drumurile publice.In paralel, cu activitatile pentru prevenirea si combaterea faptelor contraventionale si a infractiunilor, structurile MAI au continuat actiunile pentru limitarea raspandirii noului coronavirus. A fost verificat gradul de respectare a masurilor de protectie individuala, precum si a conditiilor privind organizarea de activitati in spatiul inchis si a regulilor de amenajare a spatiilor in care se desfasoara activitati de comert, alimentatie publica ori se ofera publicului alte tipuri de servicii (cluburi de pe litoral, terase, sali de sport etc.)In ultimele sapte zile, au fost verificate aproximativ 167.000 de persoane si 23.000 de operatori economici, aplicandu-se 9.700 de sanctiuni contraventionale.Noaptea trecuta, in urma unui apel prin 112, politistii de la Sectia 6 din Bucuresti au identificat un salon de evenimente unde avea loc o petrecere la care participau aproximativ 170 de persoane. Petrecerea a fost oprita, organizatorul evenimentului a fost amendat cu 10.000 de lei, iar celelalte persoane au fost legitimate urmand sa primeasca acasa procesele-verbale de sanctionare.