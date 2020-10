Politistii au patrulat prin trenuri si au amendat peste 400 de calatori pentru nepurtarea mastii

"Pana la jumatatea zilei, au fost verificate peste 250 de trenuri de calatori si 225 de statii de cale ferata. Au fost aplicate 484 de sanctiuni contraventionale, dintre care 415 la Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19", informeaza un comunicat al Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR) transmis AGERPRES.Miercuri, politistii Directiei de Politie Transporturi actioneaza la nivel national, pentru asigurarea unui climat de ordine si siguranta publica si pentru verificarea modului de aplicare a dispozitiilor legale pentru limitarea cresterii numarului de infectari in randul populatiei, ca urmare a pandemiei SARS-COV-2.Politistii au legitimat 1.120 de persoane, au depistat doi urmariti, doi minori lipsiti de supraveghere si au surprins in flagrant delict doua persoane banuite de furt "Totodata, au mai fost aplicate si 40 de sanctiuni la Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, 10 la HG nr. 203/1994 pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele privind transporturile pe caile ferate romane si 19 la alte acte normative", arata sursa citata.Valoarea amenzilor aplicate este de 120.570 de lei.La actiune, politistii din cadrul structurilor de politie transporturi sunt sprijiniti de forte ale Jandarmeriei Romane, Politiei Locale si reprezentanti CFR Calatori.Purtarea mastii de protectie la bordul trenurilor CFR Calatori este obligatorie pe toata durata calatoriei, precum si in zonele de asteptare a trenurilor - statii de cale ferata, peroane, sali de asteptare.