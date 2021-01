SONDAJ Aproape 95% dintre politisti cred ca Guvernul nu va putea aplica masurile anti-pandemie fara sprijinul lor

Potrivit rezultatelor sondajului date luni publicitatii, doar 5,63% dintre cei 4.837 de respondenti cred ca Guvernul va putea mentine restrictiile fara sprijinul politistilor.Trei sferturi dintre participantii la sondaj (74,71%) considera ca varianta suspendarii activitatii de catre politisti prin ramanerea acestora in unitati si interventia doar la apelurile de urgenta unde este pusa in pericol viata unei persoane va determina Guvernul sa revina asupra inghetarii salariilor politistilor, in timp ce un sfert (25,29%) dintre acestia nu cred ca Executivul va renunta la aceasta decizie.De asemenea, aproape toti respondentii (99,12%) considera ca politistii sunt discriminati in raport cu categoriile de bugetari pentru care OUG pentru inghetarea salariilor nu produce efecte, deoarece acestia sunt deja platiti pe grila de salarizare pentru anul 2022.Pe de alta parte, 54,95% dintre politistii participanti la sondaj au mentionat ca de la inceputul pandemiei nu au beneficiat permanent de echipamente de protectie asigurate de angajator, doar 45,05% raspunzand favorabil la aceasta intrebare.Totodata, 98,36% din respondenti au precizat ca Ministerul Afacerilor Interne nu le-a pus la dispozitie spatii de cazare pentru situatiile in care au fost contacti directi si au fost nevoiti sa se izoleze/carantineze pentru a nu se intoarce la domiciliu si a infecta membrii familiei.Alti 95,56% dintre participantii la sondaj au mentionat ca angajatorul nu le-a asigurat teste gratuite de depistare a coronavirusului.La sondajul derulat de Sindicatul Europol au participat 4.837 de politisti din 31 de judete si Bucuresti.In cursul zilei de luni, reprezentantii federatiilor sindicale din cadrul Sindicatului Europol urmeaza sa discute calendarul actiunilor publice pe care politistii intentioneaza sa le desfasoare in semn de protest fata de inghetarea salariilor lor in anul curent.Citeste si: