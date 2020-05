Politistii si jandarmii au dat 169 de amenzi pentru incalcarea regulilor din starea de alerta, in ultimele 24 de ore

Ziare.

Potrivit GCS, prin structurile abilitate ale Politiei au fost constatate, luni, 6 infractiuni pentru zadarnicirea combaterii bolilor, fapta prevazuta si pedepsita de art. 352 Cod Penal.Totodata, in data de 25 mai, 92 de persoane care nu au respectat masura izolarii la domiciliu sau a carantinei au fost introduse in carantina institutionalizata pentru 14 zile sau a fost dispusa masura carantinarii institutionalizate pentru o noua perioada de 14 zile.GCS reaminteste cetatenilor sa ia in considerare doar informatiile verificate prin sursele oficiale si sa apeleze pentru recomandari si alte informatii la linia TELVERDE - 0800.800.358. Numarul TELVERDE nu este un numar de urgenta, este o linie telefonica alocata strict pentru informarea cetatenilor.De asemenea, romanii aflati in strainatate pot solicita informatii despre prevenirea si combaterea virusului la linia special dedicata lor, +4021.320.20.20.Pana la data de 25 mai 2020, au fost raportate 1.357.015 de cazuri in UE / SEE, Regatul Unit, Monaco, San Marino, Elvetia, Andorra. Cele mai multe cazuri au fost inregistrate in Italia, Franta, Germania, Spania si Regatul Unit.