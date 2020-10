VIDEO Politia, referitor la patrulele facute de agenti in civil: "Cand oamenii nu inteleg, trebuie sa luam si astfel de masuri"

"Unele activitati vor fi facute de politisti in civil"

"As dori in primul rand sa va spun ca in aceasta pandemie nu suntem in tabere diferite: Politia versus cetateni!Dimpotriva, suntem impreuna, in aceasta lupta cu pandemia si trebuie sa respectam masurile de protectie sanitara, pentru ca numai astfel putem diminua impactul COVID -19 asupra noastra, a tuturor.Avand in vedere numarul de cazuri de Covid-19 inregistrate, la nivel national, pentru prevenirea si combaterea infectarii cu noul Coronavirus, Politia Romana, impreuna cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, alaturi de Politia Locala si cu suportul Directiilor de Sanatate Publica, a Agentiei Nationale Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor si a Inspectoratului Teritorial de Munca, intensifica activitatile de verificare a modului in care se respecta prevederile Legii nr 55 din 2020, privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.Din experienta actiunilor desfasurate pana in prezent, s-a constatat faptul ca, in unele cazuri, oamenii respecta aceste masuri de prevenire a raspandirii COVID -19, doar la vederea fortelor de ordine", a transmis Georgian Dragan, purtatorul de cuvant al Politiei Romane.Reprezentantul IGPR a mai spus ca poate agentii nu vor da amenzi, insa oamenii trebuie sa fie constienti ca nepurtarea mastii, de exemplu ii poate expune la infectii."Este o vorba romaneasca: Ne furam singuri caciula!Este adevarat, poate nu primiti o amenda , dar riscul la care va expuneti dumneavoastra si cei din jur este foarte mare!Nu ne dorim sa fim "politistii rai" si nici sa dam amenzi, dar atunci cand oamenii nu inteleg ca incercam sa depunem toate eforturile pentru a-i proteja, trebuie sa luam si altfel de masuri, pentru ca legea sa fie respectata", a mai transmis Georgian Dragan."Am aplicat gradual toate masurile, dar va spun: in respectarea masurilor de protectie sanitara, sta chiar viata noastra a tuturor, a copiilor, a parintilor si a bunicilor nostri.Una dintre masurile puse in aplicare, a fost ca unele activitati, la nivel national, sa fie efectuate de politisti, in civil.Nu este nimic nou in modul de abordare al Politiei Romane.Fac precizarea ca, si pana in prezent, la diferite actiuni, politistii au desfasurat activitati fara portul uniformei de serviciu. Si aici va pot da cateva exemple: controalele efectuate la societati comerciale, pe linie de economic, verificari in ceea ce priveste comertul stradal ilicit, precum si alte activitati specifice muncii de politie ", a mai aratat politistul.Georgian DRagan a mai precizat ca astfel de activitati sunt desfasurate de toate politiile din Europa si din lume."Bineinteles ca, pe parcursul activitatilor, vor fi purtate discutii cu cetatenii si li se va atrage atentia asupra purtarii in mod corespunzator a mastii de protectie, asupra necesitatii distantarii fizice si a respectarii regulilor de igiena.Oamenii trebuie sa inteleaga faptul ca rolul acestor activitati nu este neaparat acela de a aplica sanctiuni, ci de a explica oamenilor necesitatea respectarii tuturor normelor de protectie sanitara.Sanatatea si viata dumneavoastra sunt cele mai importante si va rugam sa fiti responsabili!Politistii, impreuna cu toate institutiile implicate in actiunile de verificare, vor continua activitatile, asa cum au facut si pana acum.Va recomandam sa pastrati distantarea fizica, sa purtati masca de protectie, sa respectati modul de organizare a evenimentelor si sa nu va expuneti inutil la riscuri.Suntem si vom fi prezenti in toate zonele aglomerate din Romania, pentru protejarea dumneavoastra.Repet, rolul nostru nu este acela de a aplica sanctiuni, dar nu vom tolera nerespectarea legii", mai transmite politia.De asemenea, politia le multumeste tuturor celor care inteleg ca sanatatea este cea mai importanta si respecta regulile generale de prevenire a raspandrii COVID-19. "Suntem la datorie si aplicam legea in litera si spiritul ei!"Citeste si: