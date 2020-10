Mai multi pompieri din Botosani, care au avut COVID-19 si s-au vindecat, au donat plasma

Potrivit sursei citate, angajatii ISU s-au alaturat, in acest mod, campaniei "Pentru ca altii sa traiasca, doneaza plasma" derulata de Ministerul Afacerilor Interne si fac apel la toti cei care au fost infectati si s-au vindecat sa participe la aceasta actiune."Aflati in prima linie a luptei cu noul coronavirus si salvatorii botosaneni au fost afectati de acest virus. Odata vindecati, acestia s-au gandit sa ii ajute pe cei care au o forma mai grava a bolii. Sase dintre pompierii botosaneni au fost deja la Centrul de Transfuzii Sanguina Botosani pentru a dona plasma. Convinsi fiind ca donarea de plasma poate fi ultima speranta a celor care inca se lupta cu COVID-19 pentru a ramane in viata, salvatorii botosaneni ii indeamna pe toti cei care s-au vindecat sa le urmeze exemplul si sa doneze plasma", a afirmat Lupu.