Parlamentul Japoniei adopta legea privind vaccinarea gratuita anti COVID-19 a populatiei

Proiectul de lege, ce prevede ca guvernul va acoperi toate costurile vaccinurilor, a fost adoptat de camera inferioara a parlamentului, dupa ce primise aprobarea camerei superioare.Japonia a precomandat vaccinuri pentru 60 milioane de persoane de la compania farmaceutica Pfizer si pentru 25 milioane de persoane de la laboratorul de biotehnologie Moderna. Guvernul a mai confirmat ca va primi 120 milioane de doze din vaccinul dezvoltat de AstraZeneca.Adoptarea proiectului de lege survine la doua saptamani dupa ce prim-ministrul Yoshihide Suga a declarat ca Japonia se afla in 'alerta maxima' dupa ce a inregistrat un numar record de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus Guvernul va trebui sa stranga informatii despre eficacitatea si siguranta vaccinurilor ce sunt dezvoltate in prezent, avand in vedere ca unele folosesc gene artificiale si alte tehnologii care nu au mai fost utilizate pana acum in afara conditiilor de laborator.Desi legea recomanda ca oamenii sa fie vaccinati, guvernul le va permite cetatenilor sa refuze inocularea daca eficacitatea si siguranta vaccinurilor nu au fost demonstrate suficient la momentul aprobarii.In cazul in care vaccinarea va provoca efecte secundare serioase, guvernul va acoperi cheltuielile medicale si pensiile de invaliditate rezultate.Japonia a fost relativ mai putin afectata de epidemie, raportand pana acum circa 150.000 de cazuri de infectare si 2.170 de decese, si nu a impus masurile de izolare decise in alte parti ale lumii, insa in prezent se confrunta cu un nou val de contagieri record pe zi, context in care guvernatoarea din Tokyo i-a indemnat pe locuitori sa evite iesirile neesentiale si le-a cerut magazinelor care servesc alcool sa inchida mai devreme, chiar daca aceste apeluri nu presupun niciun mecanism coercitiv.