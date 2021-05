Doar 7% din populatia Republicii Moldova a fost vaccinata anti COVID-19

Pana in prezent, in Republica Moldova au fost imunizate impotriva COVID 306.610 persoane, ceea ce reprezinta 7,07% din populatia tarii, anunta MOLDPRERS.Potrivit conducerii Agentiei Nationale de Sanatate Publica, pana la momentul de fata, in tara au ajuns 886.390 de doze de vaccin. Aproape 70% au fost repartizate deja in teritoriu.La finele saptamanii trecute, Moldova a receptionat peste 100 de mii de doze de Pfizer/BioNTech si ieri, la prima ora, acestea au fost distribuite in centrele din teritoriu.Potrivit deschide.md , autoritatile discuta cu producatorii mari pentru achizitionarea unor noi loturi de vaccin.Pana astazi, cu prima doza de vaccin au fost imunizate peste 250.000 de persoane, iar rapelul a fost administrat la 40.372 de persoane. Acoperirea vaccinala in randul personalului medical este de peste 75%.Din totalul persoanelor imunizate impotriva COVID-19, peste 1.300 au prezentat reactii adverse moderate