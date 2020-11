Portugalia interzice calatoriile interne si inchide scolile in preajma a doua sarbatori nationale, pentru a reduce raspandirea COVID-19

Calatoriile intre orase vor fi interzise de la ora 23:00 pe 27 noiembrie pana la 5 dimineata pe 2 decembrie si apoi din nou de la 11 p.m. pe 4 decembrie pana la 5 dimineata pe 9 decembrie, pentru a limita circulatia in preajma sarbatorilor nationale de 1 decembrie si 8 decembrie.Scolile se vor inchide luni, inainte de ambele sarbatori, in timp ce companiile trebuie sa inchida devreme. Angajatorii sunt incurajati sa ofere lucratorilor o zi libera pentru a minimiza activitatea de calatorie."Continuam sa avem un numar foarte mare de cazuri, ceea ce reprezinta o amenintare pentru sanatate", a declarat Costa intr-o conferinta de presa. "Trebuie sa fim perseverenti nu numai pentru a opri aceasta rata de crestere, ci si sa o inversam".Mastile, deja obligatorii in spatiile comerciale publice si inchise, sunt acum obligatorii si la locul de munca, a spus Costa.Interzicerea circulatiei pe timp de noapte si in weekend dupa ora 13:00 in 191 de municipalitati incepand cu 9 noiembrie va continua in 174 de municipalitati cu rate de infectie deosebit de mari pentru inca doua saptamani.Portugalia a raportat 62 de decese si 6.472 de cazuri de coronavirus sambata, mai ales in nordul tarii, ceea ce a dus numarul total de infectii la 255.970 de cazuri, cu 3.824 de decese.Numarul de cazuri a crescut semnificativ de la sfarsitul lunii septembrie, ratele zilnice medii crescand de la aproximativ 300 in vara la 6.000 in ultimele saptamani, in ciuda faptului ca testele au crescut doar de trei ori, arata datele ministerului sanatatii.Tara, cu aproximativ 10 milioane de oameni, ocupa locul sapte in Europa la numarul de cazuri la 100.000 de persoane si locul 14 pentru numarul de decese noi, conform Centrului European de Prevenire si Control al Bolilor.