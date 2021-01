ALERTA Noua tulpina a coronavirusului ar fi ajuns si in Romania. Medicii de la "Matei Bals" ar fi descoperit virusul la un barbat intors in tara din Marea Britanie

"Corelam datele"

Noua varianta a virusului COVID-19 nu a fost confrmata prin analiza de laborator. Este doar o "suspiciune", afirma purtatorul de cuvant al institutiei, medicul Catalin Apostolescu, si se efectueaza "secventierea", a precizat acesta, citat de Stirile Pro TV. Medicii de la Institutul "Matei Bals" au confirmat pentru Digi24 ca au descoperit virusul la un barbat intors recent in tara.Persoana este infectata cu noua varianta a COVID-19 care circula in Marea Britanie si este considerata de biologi cu mult mai contagioasa decat coronavirusul care s-a raspandit pe glob, incepand cu luna februarie 2020.Persoana internata la Bals a venit in Romania din Marea Britanie, au confirmat surse medicale pentru Stirile PROTV.Catalin Apostolescu nu a precizat daca cele doua probe sunt de la un singur pacient sau de la oi, afirmand ca datele exacte vor fi cunoscute la inceputul saptamanii viitoare."Intr-adevar, in laboratorul de genetica al Institutului, doua probe au avut rezultate ale reactiei de amplificare diferite fata de cele pe care le stiam pana acum. Urmeaza ca in zilele urmatoare sa se faca secventierea si sa vedem daca intr-adevar se confirma noua tulpina a virusului.Nu avem date ca ar exista diferente semnificative in manifestarea clinica fata de vechea tulpina", a declarat, duminica, intr-o interventie telefonica la Digi 24, purtatorul de cuvant al Institutului Matei Bals din Bucuresti, Catalin Apostolescu.Acesta a precizat ca datele concrete vor exista in zilele urmatoare: "Urmeaza sa corelam datele de laborator cu cele clinice si sa punem lucrurile cap la cap".Apostolescu nu a precizat daca cele doua probe sunt de la un singur pacient sau de la doi si nici daca pacientul sau pacientii de la care au fost recoltate au venit din Marea Britanie.