Povestea emotionanta a Arianei, fata de 12 ani din Oradea care s-a internat imediat ce a aflat ca are coronavirus. Copila a facut tot posibilul sa-si protejeze mama

Va mai sta insa zece zile in izolare, conform ebihoreanul.ro La finalul lunii iulie, Ariana, fata de 12 ani din Oradea testata pozitiv cu coronavirus, a oferit o lectie de viata tuturor celor care nu cred in acest virus . Fetita a decis sa se interneze in spital pentru a-si proteja mama bolnava. "Mama, cheama salvarea sa vina dupa mine", i-a spus Ariana mamei ei.In cazul femeii rezultatul a iesit negativ, dar pentru Ariana a confirmat infectarea cu Covid-19. Dupa repetarea analizelor cu aceleasi rezultate, fetita a cerut, in pofida mamei care voia sa ramana nedespartite, sa fie dusa la spital, pentru a nu o pune in pericol pe femeia diagnosticata in vara lui 2018 cu o afectiune oncologica.Fata invata bine la scoala. Este un pic timida, dar si sociabila si are doua pisicute ca animale de companie."Nu ma asteptam sa ajung subiect de presa. Am facut ce cred ca ar fi facut in aceeasi situatie orice copil pentru parintii sai si orice parinte pentru copiii lui", a spus Ariana, cu modestie, cand reporterul a descusut-o despre motivul pentru care a cerut sa fie internata intr-o perioada cand tot mai multe persoane confirmate cu Covid fugeau de spitale Despre experienta de "pacient Covid" fata crede ca a fost "aventura vietii" sale de pana acum. "Dupa ce am ajuns la sectia de Infectioase din strada Republicii am asteptat cam o jumatate de ora sa mi se faca internarea.De cum am intrat in cladire si pe masura ce mergeam pe coridor spre salon, un "astronaut" imprastia cu dezinfectant peste tot in urma mea. Ma simteam eu insami ca un mic virus care patrunde intr-o camera de unde nu va mai iesi doua saptamani", povesteste fata. Dupa cateva ore, seara, o asistenta avea s-o gaseasca tot in hainele de strada. "M-a intrebat daca voi ramane asa 14 zile. Atunci mi-am dat seama cat de mult voi sta singura si inchisa...".Pe intreaga perioada a spitalizarii a fost sunata zilnic de prietene care o intrebau de sananate si ii puovesteau cum e in libertate.Mancarea nu era tocmai cea pe care obisnuia sa o manance acasa. "Zilnic, carne de pui, fiarta si nesarata, cu cartofi, cu orez, cu broccoli, cu conopida"Dupa trei zile de la internare in salonul fetei au fost repartizate inca doua paciente, una trecuta de 50 de ani, alta de 73 de ani.Despre colegele de suferinta, fata spune ca erau foarte vorbarete si nu le era nimic pe plac.Insa fata spune ca desi se astepta ca in spital conditiile sa fie mai grele, salonul in care a stat era curat, avea frigider si televizor, insa baia era comuna pentru doua saloaneFata a povestit ca in prima noapte a vomitat din cauza antiviralelor. Tratamentul consta in pastile d dimineata, perfuzii la pranz si alte pastile seara, timp de trei zile, apoi i s-au mai administrat pansamente gastrice si injectii in burta, cu anticoagulante, despre care micuta pacienta sustine ca n-au durut-o "cine stie ce".Ariana a fost externatat dupa 14 zile. Tot ce si-a dorit a fost un meniu de la un fast food si o bautura carbogazoasa.Visul ei este sa devina medic, iar acum cu atat mai mult va face eforturi sa isi urmeze visul.Daca va reusi, se va stradui sa fie cat mai aproape de pacienti.