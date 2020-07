Povestea romanului vindecat de coronavirus care refuza sa se externeze

Viorel Cauneac, in varsta de 54 de ani, s-a vindecat de COVID-19. A fost internat din 27 mai la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi, dar le-a cerut medicilor care l-au tratat sa nu-l externeze, asta desi ultimele teste au iesit negative la SARS-CoV-2. Barbatul a declarat pentru Digi24 ca a ramas cu mari probleme respiratorii si considera ca se poate recupera doar sub supraveghere medicala."Cand m-am internat, am facut forma usoara. Nu credeam, nu credeam. Erau multi bolnavi care erau asimptomatici, multi plecau, veneau. Am zis ca nu e asa de grav, dar nu se compara o persoana cu alta. Multi s-au externat, ca stau aici deja de 39 de zile", a povestit Viorel Cauneac, pentru Digi24."Primul tratament nu prea a raspuns, dupa aceea am incercat al doilea tratament, mai puternic, si m-am bucurat, ca la primul tratament nu a raspuns, nu am putut sa ma negativez, m-am negativat foarte greu. A durat vreo patru saptamani pana s-a negativat, dar am ramas cu probleme mari de respiratie. Nu puteam sa respir, sunt dependent de aparate, eu acasa nu am aparate. Si cand aveam probleme, automat masca de oxigen o foloseam. Am preferat sa raman sa ma tratez (in spital - n.r.), sa plec cat de cat in stare normala, ca sa nu am probleme", a mai spus barbatul.Viorel Cauneac are si un sfat pentru cei care sunt suspectati de imbolnavire: "Problema este sa-si faca testul si sa vina sa se trateze, pentru ca poate raspandi la alti bolnavi sau poate face forme grave, cum am facut eu. Si daca face forme grave, se trateaza destul de greu, destul de greu se trateaza. Poate sa ajunga pana la deces . Eu am fost aproape de acest lucru", a declarat pentru Digi24 Viorel Cauneac, pacientul de la Iasi vindecat de COVID-19. "Dar, totusi, am avut taria de caracter si am avut puterea sa trec peste perioada asta si am respectat medicamentatia, am respectat tot ce mi s-a spus", a adaugat barbatul in interviul pentru sursa citata.Inclusiv medicii au fost uimiti de cererea lui Viorel Cauneac de a ramane internat, dar spun ca e mult mai bine asa. "Este primul pacient de acest fel. Si e in zona mea, in care fac vizita in sectie, si cand ma asteptam sa vina cereri de externare si ma pregateam psihologic sa explic daca se poate face sau nu aceasta externare, iata ca a venit cererea: daca-mi veti permite sa mai stau in spital. Avand problemele respiratorii, kinetoterapeuta din spital face exercitii pe film, psihologii nostri stau de vorba cu dumnealui si in felul acesta, are o atentie complexa, nu numai din punct de vedere medical strict, dar si din cealalta latura si se simte mai in siguranta, exact asa mi-a spus. Si de ce mi-a placut aceasta atitudine, pentru ca inseamna ca a inteles ca poate fi mai grav. La dumnealui nu se pune problema", a comentat Carmen Dorobat, managerul Spitalului de Boli Infectioase "Sf. Parascheva" din Iasi.