Prahova: 583 de cazuri de COVID-19 active. Judetul este pe locul doi in privinta noilor infectari in 24 de ore

Conform datelor furnizate sambata de Prefectura Prahova, numarul cazurilor active de COVID-19 la nivelul judetului cu aproape 800.000 de locuitori este de 583, iar peste o treime dintre acestea, respectiv 183 de cazuri, sunt active in municipiul Ploiesti. La nivelul judetului cu 104 localitati sunt si 24 de localitati care raporteaza zero cazuri active de COVID-19. Toate acestea sunt din mediul rural. In ceea ce priveste orasele, rata de infectare este una scazuta in statiunile de pe Valea Prahovei, orase precum Azuga sau Busteni raportand cate un caz activ de COVID-19.Cu 70 de noi infectari in 24 de ore, judetul Prahova se situeaza pe locul al doilea in ceea ce priveste numarul de noi diagnostice de COVID-19, dupa Bucuresti si se apropie de 5000 de infectari, limita depasita pana in prezent de judetele Suceava si Arges.Astfel, de la inceputul pandemiei si pana in prezent, la nivelul judetului Prahova, 4883 persoane au fost confirmate ca fiind infectate cu virusul SARS-CoV-2, in urma efectuarii a 22,850 de teste la care se adauga cele facute la cerere. S-au inregistrat, de asemenea, 165 de decese.