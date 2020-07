Prahova: Cazuri de COVID-19 la Primaria Puchenii Mari

"Dat fiind ca 4 persoane din cadrul Primariei Puchenii Mari au fost depistate pozitiv cu COVID-19, pentru protejarea contribuabililor, am hotarat sa sistam activitatea pana pe 6 august 2020", se arata intr-o postare pe pagina de Facebook a primariei.Conform sursei citate, in cazul in care cetatenii au nevoie de ajutor, acestia il pot solicita pe adresa de e-mail a primariei sau prin intermediul paginilor de socializare ale primariei si primarului.