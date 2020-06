Prahova: Inca 9 pompieri , confirmati cu coronavirus. Numarul total a ajuns la 19

Ziare.

Potrivit datelor furnizate AGERPRES de purtatorul de cuvant al ISU Prahova, Raluca Vasiloae, pompierii in cauza vor fi transportati la Sectia de Boli Infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti.Vasiloae a precizat ca pompierii din tura de serviciu de vineri de la Detasamentul Campina, precum si cei de la Garda de Interventie Baicoi si Punctul de Lucru Plopeni se afla in izolare la subunitati, pana la aflarea rezultatelor de la testare. Ceilalti pompieri din turele libere de la Detasamentul Campina, inclusiv Baicoi si Plopeni, se afla in izolare la domiciliu impreuna cu familiile.In acest context, 123 de pompieri au fost testati sambata pentru COVID-19 si asteapta rezultatele."Pentru asigurarea interventiei au fost dislocate doua autospeciale de stingere din Ploiesti in subunitati temporare de interventie amenajate la Campina si Baicoi - zona Canton. Acestea sunt incadrate cu echipaje din detasamentele de pompieri din Ploiesti. In acest fel putem sa asiguram raionul de interventie al Subunitatii de Pompieri din Campina fara a avea repercusiuni asupra timpului de raspuns la misiuni si interventii", arata sursa citata.Vasiloae a precizat ca, de la inceputul perioadei care a determinat adoptarea de masuri speciale pentru protectia personalului, la nivelul tuturor structurilor din subordinea ISU Prahova au fost luate masuri pentru dezinfectia si igienizarea spatiilor, precum si a suprafetelor care sunt atinse frecvent."Manifestam o preocupare deosebita pentru protejarea personalului propriu, cu accent pe verificarea modului de respectare a procedurilor pentru cazurile cu suspiciune sau confirmate COVID-19, in ceea ce priveste echiparea corespunzatoare a personalului si decontaminarea dupa fiecare interventie, atat a personalului, cat si a tehnicii de interventie. Mentionam ca, zilnic, toti pompierii care intra in serviciu, inclusiv personalul de la opt ore, este supus unui triaj epidemiologic, inclusiv prin masurarea temperaturii", a mai precizat sursa citata.