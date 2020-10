Coronavirus Romania. Situatie ingrijoratoare in mai multe judete, dupa ce numarul de cazuri a crescut alarmant in 24 de ore. Zonele cele mai afectate

Cele mai multe cazuri de la o zi la alta sunt inregistrate in judetele Prahova (96), Cluj (85), Bacau (84), Timis (82) si Constanta (76).Cele mai multe cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 inregistrate pana in prezent pe teritoriul Romaniei sunt in Bucuresti - 19.792 si in judetele Suceava - 6.850, Brasov - 6.459, Prahova - 6.309, informeaza, marti, Grupul de Comunicare Strategica (GCS).Cele mai multe cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 inregistrate pana in prezent pe teritoriul Romaniei sunt in Bucuresti - 19.792 si in judetele Suceava - 6.850, Brasov - 6.459, Prahova - 6.309, informeaza, marti, Grupul de Comunicare Strategica (GCS).Situatia numarului de cazuri noi de coronavirus pentru fiecare judet in parte si Capitala1. Alba 2095 - 532. Arad 2892 - 403. Arges 5621 - 204. Bacau 5048 - 845. Bihor 3800 - 486. Bistrita-Nasaud 1607 - 377. Botosani 1765 - 138. Brasov 6459 - 489. Braila 2520 - 2010. Buzau 2896 2211. Caras-Severin 1501 - 6212. Calarasi 920 - 2513. Cluj 3850 - 8514. Constanta 3291 - 7615. Covasna 1342 - 2716. Dambovita 4262 - 2317. Dolj 3138 - 3418. Galati 4519 - 1619. Giurgiu 1220 - 1020. Gorj 2097 - 1221. Harghita 1135 - 3222. Hunedoara 2529 - 6923. Ialomita 1373 - 3624. Iasi 5765 - 9225. Ilfov 3646 - 4326. Maramures 2266 - 5127. Mehedinti 1462 - 628. Mures 2066 - 2529. Neamt 3691 - 6630. Olt 2007 - 2731. Prahova 6309 - 9632. Satu Mare 798 - 1233. Salaj 852 - 4634. Sibiu 2441 - 5535. Suceava 6850 - 7136. Teleorman 1576 - 7137. Timis 4380 - 8238. Tulcea 986 - 1739. Vaslui 3375 - 3440. Valcea 2546 - 1541. Vrancea 2786 - 1142. Mun. Bucuresti 19792 - 40343. - 138 62.121De la inceputul pandemiei, in Romania au fost confirmate 139.612 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus.