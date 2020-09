Prahova: Liceul Militar Breaza si sase unitati de invatamant din comuna Gorgota trec de la scenariul verde la cel rosu, dupa aparitia unor cazuri de COVID-19 in scoli

Decizia a fost luata de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Prahova dupa ce la liceul militar cinci elevi au fost diagnosticati cu COVID-19, iar la Gorgota un cadru didactic infectat a intrat in contact cu colegii sai, la un consiliu profesoral.Decizia privind schimbarea scenariului de functionare in cazul celor sapte unitati de invatamant din Prahova a fost luata luni dupa-amiaza, de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Prahova, care s-a intrunit in sedinta extraordinara."Pentru Colegiul National MilitarBreaza si unitatile didactice din Gorgota: Scoala Gimnaziala, sat Potrigrafu; Scoala Gimnaziala, sat Poienarii Apostoli; Gradinita cu program normal Gorgota; Gradinita cu program normal, sat Crivina; Gradinita cu program normal, sat Poienarii Apostoli; Gradinita cu program normal, sat Potigrafu, se dispune suspendarea cursurilor scolare organizate in modalitatea(scenariul 1) si aprobarea sustinerii activitatilor/lectiilor online (scenariul 3), la propunerile consiliilor de administratie ale respectivelor unitati de invatamant, avizate de Inspectoratul Scolar Judetean Prahova si Directia de Sanatate Publica Prahova, pe o perioada de 14 zile, incepand din data de 14.09.2020", a transmis Prefectura Prahova.Cei cinci elevi de la Colegiul National Militar "Dimitrie Cantemir" Breaza care au fost diagnosticati cu COVID-19 sunt de la clase diferite - patru de la a IX-a, unul de la a XII-a - si au fost confirmati cu noul coronavirus in 13 septembrie. Ei au fost evaluati medical la Spitalul Municipal Campina, urmand sa fie izolati de restul colegilor in internatul institutiei de invatamant.Alti trei elevi de clasa a noua si a zecea, din totalul de 472 cati are liceul militar din Breaza, sunt acasa, in autoizolare. Toti elevii au fost testati, rezultatele fiind, momentan, in asteptare, precizeaza autoritatile locale.Pe perioada celor 14 zile de suspendare, toti contactii directi din cadrul institutiei de invatamant ai cazurilor confirmate vor fi izolati sau carantinati la domiciliu, iar spatiile unitatilor de invatamant vor fi dezinfectate si aerisite frecvent.In judetul Prahova, din totalul de 647 de scoli si gradinite, 16 fac cursuri conform scenariului rosu. Este vorba despre unitatile didactice din Starchiojd, Talea, Gorgota, trei scoli postliceale cu profil sanitar din Ploiesti si Colegiul Militar Breaza.