Prahova: Mii de turisti, in statiunile si zonele de agrement. Jandarmii verifica daca se respecta distantarea sociala

Potrivit datelor furnizate Agerpres de purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Prahova, Denisa Iovan, cei mai multi turisti au optat sa isi petreaca timpul liber in zona Barajului Paltinu - Valea Doftanei, unde sunt aproximativ 600 de masini, autoritatile estimand ca 2.500 de persoane sunt in trecere sau la picnic.De asemenea, aproximativ cate o mie de persoane se afla la aceasta ora, conform estimarilor, pe Platoul Bucegi si in drumetie la Cheia, in zona Muntele Rosu - Cabana Ciucas.La Sinaia functioneaza atat telecabina, cat si telegondola, datele furnizate de IJJ Prahova aratand ca numarul turistilor care se afla la Cota 1.400 si la Cota 2.000 ar fi de circa o mie.Totodata, in jur de 700 de persoane se afla pe Valea Cerbului, in drumetie, iar alti 150 de turisti si circa 20 de biciclisti au optat pentru zona statiunii Azuga.Zonele centrale ale statiunilor montane si terasele sunt si ele destul de aglomerate.Pe de alta parte, cei care nu au plecat la munte au ales sa isi petreaca timpul liber in Parcul Municipal Vest, la Sala Sporturilor "Olimpia" din Ploiesti sau in Parcul Memorial "Constantin Stere" de la Bucov.Avand in vedere prevederile legale pentru prevenirea raspandirii noului coronavirus , jandarmii prahoveni actioneaza pe Valea Doftanei si pe Valea Teleajenului - Cheia pentru verificarea respectarii regulilor privind distantarea sociala, a precizat sursa citata.