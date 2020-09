Situatie critica in Prahova: niciun loc liber in spitale, la sectiile de Terapie Intensiva in care sunt tratati pacientii cu COVID-19

Potrivit datelor facute publice sambata dupa-amiaza de Prefectura Prahova, in spitalele din judet sunt alocate ingrijirii bolnavilor cu COVID-19 in 378 de paturi, dintre care 245 de paturi sunt ocupate. La Terapie Intensiva nu mai este niciun loc liber.Aceasta situatie a mai fost intalnita in Prahova, de la inceputul epidemiei in Romania, iar bolnavii cu forme grave de COVID-19 au fost trimisi la spitale din alte judete, potrivit Observatorul Prahovean