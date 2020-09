Prahova: Spitalul Baicoi, eliminat din circuitul unitatilor sanitare desemnate sa primeasca pacienti COVID-19

"Spitalul Orasenesc Baicoi nu va fi inchis sau transformat in spital-suport COVID-19, unitatea fiind eliminata din OMS 555/2020 Anexa3", a mentionat sursa citata.La sfarsitul lunii iulie, ministrul Sanatatii a emis un ordin prin care Spitalul Baicoi era desemnat, alaturi de alte unitati din judet, sa preia cazuri de pacienti COVID-19.Potrivit documentului emis in vederea suplimentarii paturilor destinate acestei categorii de bolnavi, spitalul de la Baicoi urma sa preia pacienti prin Sectia Medicina Interna.In acest moment, cazurile de COVID-19 sunt gestionate prin Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Ploiesti, cu sectiile exterioare de Boli Infectioase si Pneumologie, plus sectia ATI, prin Spitalul Municipal Campina, desemnat spital suport, prin Spitalul de Boli Pulmonare Breaza, Spitalul CFR din Ploiesti si Spitalul de Psihiatrie Voila, a declarat, purtatorul de cuvant al Prefecturii Prahova, Liliana Maxim Minculescu.Conform ultimei raportari, numarul total de locuri destinate ingrijirii pacientilor cu COVID-19 in judet este de 328, dintre care 285 de paturi sunt ocupate.De asemenea, toate cele 20 de paturi disponibile la ATI sunt ocupate, unitatea mobila de terapie intensiva nefiind data inca in folosinta dupa ce instalatia de climatizare a fost reparata.