Prahova: Toate restaurantele interioare se vor deschide marti, inclusiv in localitatile care depasesc rata de infectare de 1,5 la mia de locuitori

"Vor fi reluate activitatile cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice, de tipul restaurantelor si cafenelelor, in interiorul cladirilor, hotelurilor; a operatorilor economici licentiati in domeniul jocurilor de noroc, in toate localitatile din Prahova. Chiar daca sunt unitati administrativ-teritoriale unde incidenta cumulata a cazurilor, in ultimele 14 zile, depaseste rata de infectare de 1,5/1000 de locuitori, cum este si cazul oraselor Breaza, Urlati, Baicoi, aici nu a fost identificata o raspandire comunitara, ci cazurile sunt in focare (comunitati inchise) si nici nu a fost constatat un trend crescator in ultimele doua saptamani", a anuntat luni, Prefectura Prahova.Autoritatile din judet precizeaza ca toate localitatile care depasesc rata de infectare de 1,5 la mie vor fi monitorizate de catre Directia de Sanatate Publica Prahova care, saptamanal, va prezenta analizele Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta in vederea stabilirii unor masuri care se vor impune in fiecare caz.La sfarsitul saptamanii trecute, rata de infectare cu SARS-COV-2 era de 3,23 la mia de locuitori in orasul Breaza, 2,30 in orasul Baicoi, 2,25 in orasul Boldesti Scaeni si 3,29 cazuri la mia de locuitori in orasul Urlati. In aceste localitati au fost depistate, in ultimele saptamani, focare de COVID-19 in centre medico-sociale in care sunt ingrijite persoane adulte cu handicap si camine de batrani, unele apartinand Directiei de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, altele fiind administrate privat.