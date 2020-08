Prahova: turist infectat cu COVID-19, din Giurgiu, depistat de jandarmi la picnic, la cota 1000 Sinaia

Potrivit sursei citate, sambata si duminica, zeci de jandarmi din cadrul IJJ Prahova au actionat pentru pastrarea masurilor de siguranta si distantare sociala stabilite de autoritati in zonele aglomerate din municipiul Ploiesti, Oborul si Halele Centrale si zonele turistice si de agrement de pe Valea Prahovei, Valea Doftanei, Valea Teleajanului si zona montana Cheia si Platoul Bucegi."Jandarmii prahoveni au fost alaturi de cetatenii care au ascultat, respectat si inteles recomandarile fara a avea nemultumiri, iar unde s-a impus s-au luat masurile legale de sanctionare. Totusi, in data de 2 august, numitul M.M.M. din judetul Giurgiu, turist aflat la cota 1000 Sinaia, unde desfasura activitati de picnic cu alte doua familii intr-o zona care nu era special amenajata, a fost depistat, in urma verificarilor, ca figura testat pozitiv COVID-19, cu refuzul internarii in unitate spitaliceasca, avand masura izolarii la domiciliu in judetul Giurgiu. S-a impus informarea autoritatilor competente si intocmirea procesului verbal de sesizare privind savarsirea infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor epidemiologice", a anuntat IJJ Prahova.