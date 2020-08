Prahova: Un loc liber la terapie intensiva pentru pacientii cu COVID-19, dupa o saptamana in care toate paturile au fost ocupate

"Numarul total de locuri destinate ingrijirii pacientilor cu COVID-19, in Prahova, este de 328, dintre care 294 de paturi sunt ocupate. La ATI, 19 locuri alocate bolnavilor cu SARS-CoV-2 au fost raportate ca fiind ocupate", anunta, duminica, Prefectura Prahova.Incepand de duminica trecuta, toti pacientii din Prahova care sufera de forme severe ale COVID-19 si care aveau de nevoie de terapie intensiva au fost directionati catre spitale din Sfantu Gheorghe, Medgidia sau Fetesti.tot de o saptamana, unitatea mobila de terapie intensiva din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti este indisponibila din cauza unei defectiuni tehnice la instalatia de climatizare.In ultimele 24 de ore 53 de prahoveni au fost diagnosticati cu COVID-19, 24 dintre acestia avand varste cuprinse intre 40 si 59 de ani.De la inceputul epidemiei si pana in prezent, la nivelul judetului Prahova, 4.174 persoane au fost confirmate ca fiind infectate cu virusul SARS-CoV-2. Din totalul celor confirmati de la inceputul epidemiei, 141 de prahoveni au decedat.Printre localitatile cele mai afectate din acest judet se numara orasul Breaza, unde rata de infectare la mia de locuitori este de 3,23. In Prahova sunt si 14 localitati unde nicio persoana nu este infectata cu virusul SARS-COV-2, una dintre acestea fiind statiunea Azuga.