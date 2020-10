Presedintele CJ Mures, Peter Ferenc, testat pozitiv cu COVID-19: "Indemn pe toata lumea sa ia in serios masurile de protectie"

"Nu m-am simtit bine si am decis, din precautie, sa fac un test pentru coronavirus . Am primit azi dupa-amiaza rezultatul, a fost pozitiv. Deocamdata sunt bine, nu am nevoie de tratament spitalicesc, dar ma voi retrage in izolare la domiciliu pentru urmatoarele 14 zile.Am informat pe toti cei pe care i-am intalnit in ultimele trei zile despre rezultatul testului. Vom lua masurile necesare si la nivelul Consiliului Judetean pentru a garanta sanatatea colegilor.Numarul infectiilor COVID-19 a crescut rapid in ultimele zile in intreaga tara. Indemn pe toata lumea sa ia in serios masurile de protectie si de distantare. Sa facem tot ce putem pentru a ne proteja propria sanatate precum si pe a celor dragi!"