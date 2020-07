Precizari de la MAE despre conditiile de acces in Austria: Romanii care nu au un test negativ pentru coronavirus trebuie sa faca dovada unei rezervari la o unitate de cazare.

In caz contrar, le va fi interzisa intrarea in tara. De asemenea, MAE transmite ca este posibil ca autoritatile din Austria sa solicite documente care sa justifice intrarea in tara."Asa cum am informat anterior, accesul persoanelor provenind din Romania cu destinatia Republica Austria este posibil numai daca acestea detin un test biologic molecular SARS-COV-2 (PCR, RT), nu mai vechi de 4 zile de la data emiterii, tradus in limba germana sau engleza. Pentru persoanele care nu detin un astfel de test se aplica masura autoizolarii pentru o perioada de 14 zile la domiciliu sau intr-o unitate de cazare, pentru care trebuie prezentata dovada rezervarii. In situatia in care persoanele calatorind din Romania nu pot prezenta la intrarea in Austria un test Covid-19 si dovada cazarii, le va fi interzisa intrarea pe teritoriul austriac", a transmis MAE.Sursa citata a precizat ca, daca pe perioada celor 14 zile de autoizolare este efectuat un test biologic molecular pentru SARS-CoV-2 al carui rezultat este negativ, masura autoizolarii se suspenda."Prevederile ordonantei nu se aplica in cazul tranzitului fara oprire al cetatenilor provenind din Romania pe teritoriul Austriei spre alte destinatii din alte state si in cazul transportului de marfuri. Autoritatile austriece pot solicita, la frontiera , documente care sa justifice intrarea in tara de destinatie: domiciliu / rezidenta / contract de munca / orice alta dovada a necesitatii intrarii, de exemplu adeverinta de tratament medical imperios necesar, de studii etc", a mai transmis MAE.Ministerul Afacerilor Externe reaminteste ca cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Viena: 0043-1-503.24.65 si 0043-1-505.23.81, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center, in regim de permanenta.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta, au la dispozitie si telefonul de urgenta al misiunii diplomatice 0043-699.117.26027.