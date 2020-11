Predictie sumbra a unui oficial al OMS despre al treilea val al pandemiei in Europa: "Guvernele au esuat"

"Nu au reusit sa construiasca infrastructura necesara in lunile de vara, dupa ce au adus primul val sub control. Acum suntem pe al doilea val si, daca nu vor pune la punct infrastructura necesara, vom avea un al treilea val la inceputul anului viitor", a declarat David Nabarro, reprezentant al OMS, potrivit Reuters.Europa s-a bucurat pentru o perioada scurta de timp de scaderea ratelor de infectie, care acum cresc din nou. Germania si Franta au raportat sambata, 21 noiembrie, alte 33.000 de cazuri in total, Elvetia si Austria au mii de cazuri zilnic, in timp ce Turcia a raportat un record de 5.532 de noi infectii in 24 de ore.Nabarro a criticat decizia Elvetiei de a da drumul instalatiilor de schi, mastile fiind necesare in gondole, in vreme ce alte state, precum Austria, au inchis toate statiunile turistice. Reprezentantul OMS spune ca, in acest moment, Elvetia risca sa atinga un "nivel foarte ridicat de boli si decese"."Odata ce ratele de infectare incep sa scada, si vor scadea, atunci putem redeveni oricat de liberi ne dorim", a spus Nabarro, citat de Solothurner Zeitung."Dar acum? Chiar ar trebui redeschise statiunile de schi? In ce conditii?", a mai spus el. David Nabarro a laudat raspunsul unor tari asiatice, cum ar fi Coreea de Sud, unde numarul infectiile este acum relativ scazut."Oamenii sunt pe deplin implicati, adopta comportamente care ingreuneaza raspandirea virusului. Se mentin la distanta, poarta masti, se izoleaza cand sunt bolnavi, se spala pe maini. Protejeaza cele mai periclitate grupuri", a spus expertul OMS.David Nabarro a mai precizat ca Asia nu a relaxat restrictiile prematur. "Trebuie sa fi asteptat pana cand numarul cazurilor incepe sa scada si sa ramana asa, scazut. Reactia Europei a fost incompleta", a mai spus reprezentantul OMS.