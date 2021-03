Cand ar putea fi ridicate restrictiile in Bucuresti si cum ne protejeaza masca in aer liber si inchiderea magazinelor dupa orele 18.00

Cum explica prefectul Capitalei restrictiile

"Cei care respecta regulile, salveaza vieti"

Dr. Adrian Marinescu: Daca masca e conforma, purtata corect si schimbata des, ne protejeaza de infectie

Ce restrictii au impus autoritatile pentru Bucuresti

Cum va fi de Paste in Bucuresti

"Speranta mea este ca pana in Pasti sa ajungem intr-o situatie atat de buna incat sa avem o libertate de circulatie ceva mai mare si sa scada, in primul rand, rata de infectare.Din discutiile pe care le-am avut cu specialistii, dumnealor au spus ca sunt necesare cel putin doua - trei saptamani pentru a vedea rezultatele", a explicat prefectul Capitalei, Alin Stoica, pentru Ziare.com.Prefectul Alin Stoica a explicat cum de protejeaza masca in afara de virus, facand analogie cu raspandirea fumului de tigara."Principalul scop este stoparea raspandirii virusului. Cum ne protejeaza masca pe strada? Este foarte simplu: Prfobabil ca ati vazut,atunci cand mergeti pe strada si fumeaza cineva acei valatuci de fum cum se raspandesc. Asa se raspandeste si virusul", a explicat prefectul, subliniind ca aceasta nu este o explicatie avizata de expert in sanatate publica."Despre inchiderea magazinelor de la orele 18.00 si restrictionarea circulatiei dupa orele 20.00, ambele masuri au legatura cu deplasarile si aglomeratia care sunt principalii factori de raspandire a virusului.Este logic ca daca avem multe interactiuni si ne miscam dintr-un loc in altul ssau daca stam in locuri aglomerate, atunci virusul se raspandeste mai usor. Ambele masuri au menirea de a limita aceste doua lucruri: circulatia si aglomerarea.Probabil ca toata lumea isi pune problema daca magazinele se inchid la orele 18.00, este posibil sa fie aglomerare. In marile magazine, exista regula de 7 metri patrati pentru fiecare client, tocmai pentru a preveni acest lucru.Evident, exista si o responsabilitate pe care trebuie sa o avem noi ca cetateni, sa evitam locurile aglomerate. Daca vedem ca un magazin este aglomerat sau se aglomereaza, sa incercam sa evitam locul acela, indiferent de ora, chiar daca este dimineata sau seara", a mai precizat prefectul."Le multumesc oamenilor care respecta regulile pentru ca ne ajuta sa trecem mai usor peste aceasta perioada dificila. Evident ca rezolvarea sta in vaccinare, insa pana la momentul respectiv, tinerea sub control a ratei de infectare inseamna salvare de vieti.Acesta este mesajul meu catre oamenii care respecta vieti: le multumesc pentru ca ei chiar salveaza vieti si sa se gandeasca ca nu e deloc inutil ceea ce fac si, datorita lor vor fi oameni care vor trai mai mult si vor scapa de infectare.Dr. Adrian Marinescu, medic infectionist al Institutului Matei Bals din Bucuresti, spune ca masca este unul dintre cele mai eficiente moduri de a ne proteja de infectia cu noul coronavirus "Cand vorbim despre o masca conforma si purtata corect, adica sa acopere gura si nasul, intr-adevar protejeaza fiind in primul rand o bariera fizica. Ne protejeaza si in spatiul exterior dar cu atat mai mult in interior unde vorbim despre transmiterea prin aerosoli.Practic masca, din toate statisticile pe care le avem reprezinta masura cea mai eficienta de protectie fata de infectia cu SARS-COV-2. Si ar mai fi un lucru important de adaugat si anume, aceasta sa fie schimbata suficient de des.Daca este purtata corect, este schimbata destul de des si e conforma, in mod clar masca reprezinta un mijloc de protectie.Este important sa poarte masca si cel care are simptomatologie si cel care nu are. Toti trebuie sa avem masca", a explicat Dr. Adrian Marinescu.Despre limitarea circulatiei dupa orele 20.00 si inchiderea magazinelor dupa orele 18.00 dr. Adrian Marinescu a precizat ca "acestea sunt lucruri care nu se fac doar in Romania.S-a plecat de la niste studii. Se numeste "comportament la risc". Vorbim despre faptul ca dupa acest eore interactiunile sunt mai intense si riscul de transmitere este mai mare".Sambata, autoritatile au decis ca circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei sa fie interzisa in intervalul orar 22,00 - 5,00 in zilele de luni pana joi si in intervalul orar 20.00 - 05.00 in zilele de vineri, sambata si duminica , cu conditia mentinerii incidentei cumulata la cel mult 7,5/1000 de locuitori,Aplicabilitatea masurii inceteaza cand rata de incidenta cumulata pe o perioada de 14 zile scade sub 3,5/1.000 de locuitori.De asemena, programul operatorilor economici care desfasoara activitati de comert/prestari servicii in spatii inchise si /sau deschise, publice si/sau private, se poate desfasura in intervalul 05.00 - 18.00 in zilele de vineri, sambata si duminica.In intervalul luni - joi, programul poate fi desfasurat in intervalul orar 05.00 - 21.00, cu conditia mentinerii incidentei cumulata la cel mult 7,5/1000 locuitori.Prin exceptie de la aceste prevederi, in intervalul orar 21.00 - 05.00 in zilele de luni pana joi, respectiv 18.00 - 05.00 in zilele de vineri, sambata, duminica, operatorii economici pot activa doar in relatia cu operatori economici cu activitate de livrare la domiciliu.S-a decis suspendarea activitatii salilor de sport/fitness, pana cand rata de incidenta scade sub 3,5/1.000 de locuitori.Accesul clientilor in cadrul centrelor comerciale in care isi desfasoara activitatea mai multi agenti economici, de tip mall, se va realiza astfel incat sa se asigure mentinerea distantei fizice de minimum 2 metri si cu asigurarea unei suprafete de minimum 7 m.p./persoana.Accesul in pietele agroalimentare si in pietele volante se face cu respectarea distantarii de minimum 2 metri intre oricare doua persoane, dar fara a depasi 50% din capacitatea maxima a pietei.Pentru participarea la slujbele religioase oficiate cu ocazia sarbatorii Pastelui se permite circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei in data de 28.03.2021, in intervalul orar 20.00 - 22.00, iar pentru participarea la slujbele religioase oficiate cu ocazia Pastelui catolic se permite circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei in perioada 03.04.2021 - 04.04.2021, in intervalul orar 20.00 - 02.00.Aceste masuri au starnit un val de nemultumiri in randul bucurestenilor multi iesind in strada pentru a cere anularea restrictiilor. In urma protestelor mai multi manifestanti au fost amendati . 12 jandarmi au fost raniti