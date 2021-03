Prefectul Capitalei: "E clar ca incidenta creste si creste abrupt. Trebuie sa ne gandim la masuri suplimentare"

CITESTE SI:

"Astazi nu am convocat sedinta, ci am cerut membrilor comitetului propunerea de masurilor. Astept de la DSP analiza si propunerea de masuri din partea lor. Avem in plan telemunca pentru angajatii nostri, insa pentru populatia generala exista deja norme privind decalarea programului si telemunca.Deocamndata nu am primit propuneri de la Ministerul Sanatatii.E clar ca incidenta creste si creste abrupt, deci trebuie sa ne gandim la masuri suplimentare. Acum am dispus deja inasprirea controalelor, mai ales in zonele problematice. Cautam baza legala pentru a suspenda activitatea celor care nu respecta normele", a spus acesta.Alin Stoica a subliniat ca in cazul Bucurestiului situatia trebuie analizata si din perspectiva numarului ridicat al locuitorilor dar si al faptului ca municipiul are circa 25% din economia tarii."Situatiile sunt diferite. Bucurestiul, daca e sa judecam, are cam 25% din economia nationala, mare parte din populatie. E o aglomerare urbana mare. Trebuie luate in considerare toate aceste aspecte. Conform ordinului comun, la cum arata acum, scolile ar trebui sa treaca in online la atingerea indicelui de 6 la mia de locuitori. Pe ordinul comun al ministerului Educatiei si Sanatatii, asa cum este acum, daca nu se modifica, scolile ar trebui sa intre online de maine. Vom lua aceasta masura atunci cand Inspectoratul Scolar ne va propune. Inca nu ne-a propus.Cei mai multe dintre membrii comitetului propun mentinerea masurilor de pana acum si inasprirea controalelor.Da, masurile privesc populatia generala, se aplica tuturor, chiar daca s-au vaccinat sau nu.Nu carantina. Se iau in calcul masuri care sa protejeze mai bine sanatatea populatiei", a declarat prefectul Capitalei, Alin Stoica.