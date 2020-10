Prefectul Capitalei, Gheorghe Cojanu: INSP a dat cifre eronate privind rata de infectare

Cojanu: Rata infectarilor este raportata la populatia de 2,153 de milioane

"INSP a comunicat o cifra din eroare. A rectificat. Rata pe ziua de azi e de 2,69. Va spunea doamna ministru ca la o rata de incidenta de 3 vom lua masurile de a trece scolile pe scenariul rosu.Dupa ce se va depasi aceasta cifra de 3, vom lua masuri, dar nu vom lua la 3,01.Solutiile stabilite de catre minister, DSP a fost de trecere in scenariu rosu atat a gradinitelor cat si a unitatilor de invatamant, tot ce este preuniversitar.Daca dureaza trei zile la rand cresterea, dupa ce se trece de rata 3, atunci vom lua o hotarare in cadrul CMBSU, la recomandarea DSP.Asteptam un palier de trei zile sa vedem ca cifra creste si atunci rapid vom da o hotarare de Consiliu.Daca vor exista zone in Bucuresti care urmeaza a fi carantinate, vom face acest lucru. Dar nu se pune problema acum. Iata ca acum cresterea a fost de 3 unitati, de ieri pana astazi", a explicat Gheorghe Cojanu."Cifra reala este 2,69. 3,11 au zis ca vor da o rectificare, o dezmintire. Conform carei institutii avem rata aceasta? Avem datele de la evidenta populatiei, dar uitati-va si dvs in Bucuresti cat s-a construit.Daca sunt vreo 350.000 de persoane in plus, rata e mai mica evident. Rata de 2,69 de astazi e la populatia de 2.153.000. Daca INSP ne va spune ca populatia este alta, ne vom raporta la acel numar. Daca se ajunge la 3,4 deja atunci vom lua masuri pentru trecerea in scenariul rosu", a declarat Prefectul Capitalei.Prefectul Capitalei Gheorghe Cojanu a avut marti consultari cu ministrul Educatiei Monica Anisie si reprezentantii DSP Bucuresti.