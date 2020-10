Prefectul Capitalei: "Luni se intruneste Comitetul Municipal pentru Situatii de Urgenta, masurile nu sunt blande"

"Maine (luni - n.red.) se intruneste Comitetul Municipal pentru Situatii de Urgenta, dupa cum stiti el se reuneste in 48 de ore de la momentul anuntului. Maine ne vom reuni, vom lua masurile pe care le-a amintit si domnul prim ministru, masurile nu sunt blande, se poarta masca si in spatii deschise si in spatii inchise, se inchid activitatile restaurantelor, cafenelelor, tuturor unitatilor de alimentatie publica, spectacole, jocuri de noroc, toate masurile se vor lua maine", a spus duminica, Cojanu la Digi 24.El a adaugat ca decizia cu privire la inchiderea sau nu a scolilor o vor lua Ministerul Educatiei si Ministerul Sanatatii, iar Comitetul pentru Situatii de Urgenta decide doar "inserarea intr-un scenariu sau altul, galben sau rosu".Intrebat daca, in cazul in care luni se raporteaza pentru Bucuresti o rata de infectari sub trei la mia de locuitori, se mai iau aceste masuri, Cojanu a raspuns: "Daca vedem o incidenta sub trei nu mai luam masuri, dar trebuie sa informam, iar Comitetul sa fie de acord ca nu mai putem lua masuri pe care sa le anulam in cateva ore. (...)Evident, noi am pus aceasta problema si am spus, Comitetul Municipal pentru Situatii de Urgenta va fi convocat oricum. Daca va scadea rata de incidenta sub trei, noi tot trebuie sa convocam Comitetul Municipal pentru Situatii de Urgenta, ca asa ne impune legea, il informam ca a fost astazi 3,02 si ne gandim daca trebuie sa luam masuri pe care in aceeasi sedinta sa le anulam".