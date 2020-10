Prefectul Capitalei, Gheorghe Cojanu: Este posibila carantinarea sectoarelor daca va creste rata de incidenta a COVID-19

Cand se poate intra in starea de urgenta

"Am precizat si ieri, carantinarea sectoarelor este posibila. Ieri m-a intrebat cineva daca putem sa facem carantina asa, mai pe cartiere, e mai dificil, dar, daca se va impune, vom face si acest lucru", a spus Gheorghe Cojanu, dupa sedinta Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta, conform stirile PROTV El a mentionat ca va solicita o situatie privind incidenta infectiilor cu SARS-CoV-2 pe sectoare.Gheorghe Cojanu a adaugat ca, daca rata de incidenta va ajunge la 3, se vor lua "masuri extreme"."Starea de urgenta va fi impusa daca se ajunge la 3. Dar starea de urgenta nu poate fi impusa de Comitetul pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Bucuresti, ea este impusa de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta si Guvernul adopta acte normative in acest sens. Dar am spus, ne putem astepta", a explicat prefectul, potrivit Agerpres.Potrivit acestuia, populatia Bucurestiului nu mai de 2.180.000, iar anul viitor, in luna februarie, va incepe un recensamant pentru a se afla situatia reala."Transportul in comun tine de Primaria Capitalei. Noi nu putem sa facem decat recomandarea Primariei Capitalei sa evite aglomerarea in mijloacele de transport in comun. Cum? Punand la dispozitie mai multe mijloace de transport", a indicat prefectul Cojanu.In opinia sa, in zilele viitoare nu vor fi adoptate noi restrictii. Insa trebuie luate masuri de constrangere pentru respectarea masurilor impuse ca urmare a epidemiei de COVID-19.El a sustinut ca majoritatea cetatenilor respecta restrictiile.Citeste si: