Prefectul Bucurestiului: "Rata de 3,02 inseamna foarte putin depasit ca sa panicam lumea"

"Nu. In legislatie scrie ca in 48 de ore comitetele pentru situatii de urgenta judetene si cel municipal se intrunesc, dupa depasirea unei rate de 3. Deci daca astazi s-a anuntat, 48 de ore inseamna luni si marti. 3,02 e foarte putin depasit ca sa panicam lumea", a declarat Cojanu pentru Edupedu.ro."Dupa ce se va depasi aceasta cifra de 3, vom lua masuri, dar nu vom lua la 3,01. (...) Daca se ajunge la 3,4 deja atunci vom lua masuri pentru trecerea in scenariul rosu", afirma marti prefectul.Cojanu se afla in isolare la domiciliu dupa ce a fost contact al unei persoane diagnosticate cu COVID-19.Grupul de Comunicare Strategica a anuntat duminica 3.920 de noi cazuri de infectare cu SARS-COV-2, numarul total al imbolnavirilor ajungand astfel la 180.388. In ultimele 24 de ore, s-au inregistrat si 60 de decese, bilantul fiind de 5.872. In prezent, 749 de persoane sunt internate la Terapie Intensiva. Bucurestiul a trecut de pragul de 3 in ceea ce priveste incidenta cumulata a cazurilor din ultimele 14 zile raportate la mia de locuitori. In ultimele 24 de ore, in Capitala au fost inregistrate 770 de noi cazuri de COVID-19.