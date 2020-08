Prefectul de Buzau, infectat cu noul coronavirus. Atributiile acestuia vor fi preluate de subprefect

"In urma cu cateva ore, am fost confirmat cu virusul SARS-CoV-2. In cursul zilei de ieri, am prezentat simptome usoare specifice COVID-19 (febra 38 grade) si am fost testat, iar rezultatul venit astazi este pozitiv. Starea mea de sanatate este buna, acum ma simt mai bine decat m-am simtit ieri. Am incredere ca ma voi vindeca rapid si ma bazez pe profesionalismul cadrelor medicale buzoiene, care au fost ireprosabile pe intreaga perioada in care au gestionat criza COVID-19. Maine, voi fi supus unor investigatii medicale extinse si voi afla tratamentul care imi va fi prescris", a scris pe Facebook Leonard Dimian, prefeectul judetului Buzau.Dimian a mai anuntat ca pe perioada cat va lipsi de la conducerea Prefecturii atributiile sale vor fi preluate de catre subprefectul Vasile Alecu. "In perioada in care nu ma voi afla la Institutia Prefectului, atributiile de conducere vor fi preluate de catre subprefectul Vasile Alecu. Fac inca un apel la responsabilitate pentru toti cetatenii din judetul Buzau, de data aceasta folosindu-ma pe mine ca exemplu! Iata ca, si in situatia in care am incercat sa respect cu strictete toate regulile de prevenire a infectarii cu noul coronavirus , acesta nu m-a ocolit! Virusul nu iarta pe nimeni!Va transmit tuturor gandurile mele bune. Multa sanatate!", a mai scris Dimian pe reteaua de socializare. In judetul Buzau au fost confirmate in ultimele 24 de ore 47 de cazuri noi de COVID-19 si doua decese.