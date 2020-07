Prefectul de Constanta, George Niculescu, in izolare dupa ce o angajata a prefecturii a fost confirmata cu noul coronavirus

Potrivit unui comunicat al Prefecturii Constanta, luni, un prim caz de COVID-19 a fost confirmat in Institutia Prefectului - Judetul Constanta, dupa ce o persoana angajata in Cancelaria prefectului a fost testata pozitiv."Imediat, DSP Constanta a pornit o ancheta epidemiologica, pentru a stabili daca sunt si alte persoane suspecte de infectia cu virusul SARS-CoV-2. Maine dimineata, Cancelaria prefectului va fi dezinfectata, conform normelor in vigoare. In urma confirmarii primului caz de coronavirus in Prefectura Constanta, George-Sergiu Niculescu si echipa sa vor intra in autoizolare pana la efectuarea testului si aflarea rezultatului", se arata in comunicat.Prefectul a transmis ca angajata este asimptomatica, dar a fost internata la Spitalul Clinic de Boli Infectioase."Am discutat cu colega noastra, care acum se afla internata in Spitalul Clinic de Boli Infectioase. Este asimptomatica, starea ei este foarte buna. In perioada urmatoare, la nivelul Prefecturii, vor fi luate toate masurile necesare prevenirii raspandirii virusului SARS-CoV-2, sub indrumarile venite din partea reprezentantilor DSP Constanta", a declarat prefectul George Niculescu.