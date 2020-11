Prefectul de Satu Mare a avut COVID-19, dar si-a ascuns boala. S-a intalnit cu mai multi ministri, desi era pozitiv

Radu Bud ar fi crezut initial ca este vorba de o simpla raceala. Cu toate acestea, s-a testat pentru SARS-CoV-2, iar rezultatul testului i-a sosit pe 26 octombrie. Cu o zi inainte, scrie presa locala , acesta a participat la manifestarile ocazionate de Ziua Armatei la Carei, alaturi de sute de persoane. Asta in conditiile in care era, practic, suspect de COVID-19.La cateva zile dupa ce a urmat tratamentul indicat, prefectului judetului Satu Mare a recunoscut public faptul ca a avut COVID."Ceea ce se spune este foarte adevarat. In aceasta perioada am avut ocazia sa traiesc clipa de clipa aceste momente si, intradevar, este cu totul altceva decat o gripa simpla. De la o ora la alta se strica cam totul. Eu am inceput cu febra, dureri musculare, dureri de gat, ameteli si dureri de cap. In prima faza am crezut ca este o simpla raceala si am luat un paracetamol ca tot omul. A doua zi era ziua Armatei Romane. Este adevarat ca mi-am luat toate masurile de precautie. M-am intalnit cu ministrul Apararii in ziua respectiva, fiecare era cu masca pe figura. Seara am revenit la acele forme de frisoane si, bineinteles, ca a doua zi am luat legatura cu medicul de familie, care a inceput sa ma chestioneze si am urmat un test rapid, care s-a dovedit a fi pozitiv", a spus prefectul la Informatia TV.Radu Bud spune ca a avut o forma usoara de boala si ca a urmat tratamentul indicat de medic. "Am avut o forma semi-usoara, nu am vrut si nici nu as fi acceptat sa fiu internat in spital atata timp cat erau altii in situatii mult mai grele. In schimb, am luat medicatia de rigoare acasa. Am facut un examen cu Cumputerul Tomograf si s-a dovedit ca 15 la suta din plamani erau afectati si automat am luat alt tratament, cu anti-coagulante, injectabile, cu antivirale. Sunt tratamente grele, care isi fac efectul", a mai spus prefectul pentru sursa citata.Desi era depistat pozitiv si ar fi trebuit sa stea 14 zile in izolare, prefectul de Satu Mare a participat, pe 5 noiembrie, la intalnirea cu ministrul Sanatatii, Nelu Tataru , care a facut o vizita in judet pentru a evalua capacitatea de raspuns a sistemului sanitar satmarean.