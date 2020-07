Prefectul judetului Iasi: "Mai sunt 15 locuri libere la ATI, este o situatie dinamica"

Locurile la ATI, limitate

Reorganizarile in spitale

Numarul testelor zilnice, in crestere

Incercarile de responsabilizare

Situatia din Spitalul de Boli Infectioase Sfanta Parascheva

Epuizarea cadrelor medicale

Perioada estivala, o cauza a exploziei cazurilor

In plus, parcurile trebuie sa aiba circuite separate de intrare si de iesire, fiind in permanenta monitorizate de politistii locali, iar in mijloacele de transport in comun este permis accesul calatorilor doar in limita locurilor disponibile pe scaune.Reporterii Ziare.com au discutat cu Marian Grigoras, prefectul Municipiului Iasi, si cu Carmen Dorobat, managerul Spitalului de Boli Infectioase Sfanta Parascheva, pentru a afla care este situatia din spitale , tinand cont ca este deja a sasea zi in care s-a depasit pragul de o mie de infectari zilnice.Aparitia unui numar tot mai mare de cazuri duce la supraaglomerarea spitalelor si, implicit, a sectiilor ATI. Tot mai multe spitale din tara raman fara locuri disponibile, sau se apropie de limita."Mai avem 15 paturi disponibile la ATI. 15 din 28. Ma refer la spitalele COVID si suport COVID. Este o situatie dinamica, adica la ora 11 dimineata mai erau 15, acum s-ar putea sa fie mai putine", declara Marian Grigoras.Marian Grigoras adauga ca mai sunt 62 de paturi disponibile pentru pacientii diagnosticati cu COVID-19, in Iasi, referindu-se la locurile alocate pacientilor care nu au nevoie de ventilatie.Pentru a putea face fata numarului mare de bolnavi diagnosticati, autoritatile trebuie sa reorganizeze sectiile din spitale."Spitalul Sfantul Spiridon va prelua suspectii de la spitalele COVID si suport COVID pentru a mai degreva numarul de paturi si ulterior se va intra la spitalul de recuperare daca va fi nevoie, care ne pune la dispozitie 20 de paturi. In cateva zile speram sa se dea acordul pentru Spitalul Militar, care are in jur de 180 de paturi, dar in urma stabilirii circuitelor pentru pacientii COVID, numarul acesta va scadea, pentru ca sunt necesare recopartimentari, traseele trebuie restabilite, probabil vor ramane in jur de 80", explica Marian Grigoras.Prefectul judetului Iasi sustine ca numarul testelor zilnice efectuate este in crestere si ca situatia din municipiu nu este una deosebita, inregistrandu-se un trend crescator la nivelul intregii tari."Noi testam foarte mult. Daca in martie-aprilie aveam in jur de 300-400 de teste, acum facem peste 1.000 pe zi. La numar se adauga si testele din centrele private, facute la cerere. Noi consideram ca nu este o situatie deosebita la Iasi", mai spune Marian Grigoras."Este adevarat ca e foarte greu in conditiile in care exista aceasta atitudine de negare a existentei pandemiei si de nerespectare a masurilor de protectie sanitara. Incepand cu 3 iulie, prin ordin de prefect, am dispus controale. Sunt in jur de 300 de politisti locali, jandarmi , inspectori ITM, inspector de la protectia consumatorilor si de la inspectoratul de trafic rutier, care fac verificari in fiecare zi si aplica sanctiuni", concluzioneaza Marian Grigoras.Carmen Dorobat ridica problema locurilor disponibile la Terapie Intensiva: "La ATI, nu mai avem paturi libere, avem un compartiment de 14 paturi si doua fara ventilator, special amenajat pentru zona COVID la Spitalul de Neurochirurgie".Cu toate acestea, locurile din spital incep sa se elibereze pe masura ce se fac externarile:"Nu mai avem aceeasi situatie ca in timpul weekendului, pentru ca s-au implinit cele 48 de ore pe care noi le-am socotit de la intrarea in vigoare a legii, astfel incat vom face externari aici si la spitalele suport. Vom face cam 30 de externari la Spitalul de Boli Infectioase Iasi si cam 15 externari la Spitalul CFR , astfel incat speram ca vom putea acoperi cererile", explica Carmen Dorobat.Legea permite angajarea cadrelor medicale pe perioada pandemiei, dar cele care au lucrat pana acum constant au nevoie de o perioada de relaxare, dupa cum relateaza managerul spitalului."Noi avem suficiente cadre medicale, a venit si o facilitate din partea legiuitorului care ne permite sa aducem cadre medicale pe perioada pandemiei. Problema este ca si cadrele medicale sunt obosite, stresate, trebuie sa le acordam un concediu", spune Carmen Dorobat.O cauza a cresterii numarului cazului ar fi sezonul estival, in care toata lumea pleaca in vacanta, unde exista risc mare de infectare, considera medicul."La Iasi, am stat bine. Este vorba despre aceasta perioada estivala, lumea se mobilizeaza spre vacante, au mers in diverse zone, pe litoral. O persoana vine infectata din tara sau din alta zona a Europei si daca nu se testeaza, ii infecteaza pe cei din familie, pe cei de la serviciu, si de aici creste exponential numarul cazurilor", concluzioneaza Carmen Dorobat.