Prefectul judetului Olt, confirmat cu coronavirus

"In urma cu cateva minute am fost internat la Spitalul Judetean de Urgenta Slatina, fiind confirmat cu virusul Sars-Cov-2. In cursul zilei de ieri, pentru a nu exista vreo suspiciune cu privire la contactul meu cu persoane pozitive, am fost testat, cu rezultat pozitiv astazi", a scris Homorean pe pagina de socializare.Acesta a precizat ca starea lui de sanatate este buna si a facut apel la responsabilitate din partea cetatenilor."Starea mea de sanatate este buna, nu prezint simptomatologie specifica COVID-19. Fac un apel la responsabilitate pentru toti cetatenii din judetul Olt! Virusul nu iarta pe nimeni!", a mai scris prefectul Florin Homorean.