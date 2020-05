Scandal in Vrancea: Prefectul ar fi intrat in contact cu o persoana cu COVID-19, PSD ii cere sa intre in izolare

Ziare.

Anuntul l-a facut deputatul PSD Dragos Barladeanu, care cere demararea unei anchete epidemiologice in regim de urgenta in acest caz.Potrivit unui comunicat de presa, col. Dr. Alexandru Keresztes este internat in Spitalul "Regina Maria" din Brasov."Nu este nici un secret faptul ca fostul comandant militar a avut o intalnire de lucru vineri cu prefectul Judetului Vrancea. In acest moment prefectul este contact direct al unui infestat COVID-19 si poate, la randul domniei sale, sa infesteze personalul Institutiei Prefectului dar si pe sefii de arme - comandantul Garnizoanei Focsani, inspectorul sef al IPJ Vrancea, inspectorul sef al IJJ Vrancea - cu care are intalniri zilnice.Prefectul trebuie sa intre imediat in autoizolare pana la demararea anchetei epidemiologice si apoi sa fie internat in spital, asa cum s-a procedat cu toate persoanele diagnosticate COVID-19", a transmis Barladeanu intr-un comunicat de presa.Social-democratul a atras atentia ca "nerespectarea masurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase, daca a avut ca urmare raspandirea unei asemenea boli, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda", conform Codului Penal.In replica, purtatorul de cuvant al Prefecturii Vrancea spune ca nu a primit informatii potrivit carora Gheorghita Berbece face subiectul unei anchete epidemiologice."Nu am fost informati ca ar face subiectul unei anchete epidemiologice. Domnul prefect trecea pe la spital zilnic unde se intalnea cu comandantul in curte, in birou. Pot spune sigur ca atat domul comandant cat si domnul prefect poarta masca si manusi in permanenta.Ei s-au vazut ultima data pe 7 sau pe 8 mai. Prefectul nu prezinta nici un simptom, nu a primit nici o instiintare. Daca va fi stabilit drept contact, ar putea sta 14 zile in izolare", a declarat pentru Mediafax purtatorul de cuvant al Prefecturii Vrancea, Adrian Cretu.