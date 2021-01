Prefectul Traian Berbeceanu, dupa contrele privind relaxarea masurilor in Bucuresti: Ministrul Sanatatii poate solicita modificarea actului normativ. Noi nu aveam optiunea de a nu respecta legea - INTERVIU

"Am discutat inclusiv cu domnul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu"

Cum s-ar putea rezolva situatia

Adresa ministrului Sanatatii

Comitetul Municipal pentru Situatii de Urgenta, intrunit in sedinta vineri, 22 ianuarie, a decis redeschiderea la interior a restaurantelor, barurilor, cafenelelor, salilor de spectacole si jocuri de noroc Ridicarea restrictiilor a starnit un val de controverse. Multi spun ca nu ar fi trebuit ca acestea sa fie relaxate. Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu , a trimis o scrisoare catre Comitetul Municipal pentru Situatii de Urgenta, prin care cere mentinerea restrictiilor din Capitala.Scrisoarea, insa, spun oficialii Prefecturii Bucuresti, nu are o valoare juridica, iar Vlad Voiculescu, in calitate de ministru al Sanatatii, ar avea o parghie legala de a opri relaxarea restrictiilor, pana luni, 25 ianuarie, momentul intrarii in vigoare a noilor masuri.Care este legea care permite relaxarea masurilor anti-pandemie in Capitala si ce prevede de fapt?In acest sens, activitatea noastra ca Institutie a Prefectului este reglementata de Legea 55/ 2000 si de Hotararea de Guvern prin care a fost prelungita starea de alerta pe teritoriul national. In plus, exista si ordinele de ministru al Sanatatii, care reglementeaza activitatea Directiei de Sanatate Publica si a Institutului National de Sanatate Publica, si Ordinele comune ale mai multor ministere, intre care si Ministerul Sanatatii.De ce s-a decis luarea acestei decizii de relaxare a masurilor anti-pandemie in Bucuresti?Asa cum stiti, in zilele de miercuri, joi si vineri, incidenta de infectare la nivelul municipiului Bucuresti a fost sub 3 la mie. Miercuri a fost 2,96, joi 2,59 si vineri 2,52 la mie, fapt pentru care, potrivit actului normativ la care am facut referire anterior, am fost obligati sa convocam Comitetul National pentru Situatii de Urgenta.Rolul acestui Comitet a fost sa constatam ca, la nivelul municipiului Bucuresti, indicele de contaminare este de sub 3 la mie mai multe zile consecutiv. Am fost obligati sa respectam prevederile legale, anume sa relaxam anumite activitati, astfel, cum au fost prevazute prin Hotararea Comitetului Municipal pentru situatii de Urgenta.A fost vreo propunere din partea unei institutii anume sa nu se ridice masurile? Care au fost motivele?Cu o zi inainte de intrunirea CNSU, am discutat inclusiv cu domnul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu. Era foarte ingrijorat, cum suntem si noi, de altfel, de aparitia noilor tulpini de coronavirus . Domnul ministru era ingrijorat de faptul ca, daca aceste activitati vor fi relaxate, ar putea avea ca efect cresterea indicelui de contaminare.I-am comunicat ca aceleasi ingrijorari le avem si noi, insa nu avem optiunea de a nu respecta legea. Si i-am explicat ca Ministerul Sanatatii, prin domnia sa, ca ministru, a avut posibilitatea sa modifice si sa updateze la situatia actuala acea Hotarare de Guvern emisa in vederea prelungirii starii de alerta pe teritoriul Romaniei.Pana la acea modificare, eu, ca prefect, si Comitetul pentru Situatii de Urgenta, trebuia sa punem in aplicare prevederile legale. Nu am avut optiunea de a nu le pune in aplicare.Daca noi nu aplicam legea, riscam in mod categoric ca cei din domeniul HoReCa, de exemplu, sau operatorii licentiati in domeniul jocurilor de noroc, sa deschida actiuni in instanta impotriva Prefecturii, respectiv a Guvernului, sa castige procesele in cateva termene, complet justificat de prevederile legale in vigoare, si sa platim daune imense.Cum ar fi trebuit modificata Legea, astfel incat dumneavoastra sa nu fiti obligat sa relaxati acum masurile anti-pandemie, iar decizia sa nu poata fi atacata in instanta?Era foarte simplu. La initiativa Ministerului Sanatatii, de exemplu, cu o nota de fundamentare in care sa se prezinte situatia actuala, riscul si propunerile de modificare, domnul ministru putea sa solicite Guvernului modificarea acelui act normativ. Si poate sa faca in continuare acest lucru.Din punctul dumneavoastra de vedere, situatia din Capitala este reflectata in cifrele din raportul autoritatilor?Eu nu pot sa interpretez cifrele furnizate de DSP si INSP si nici sa fac aprecieri cu privire la procedurile pe care le folosesc aceste institutii in stabilirea indicelui de contaminare. Cele doua institutii sunt in subordinea Ministerului Sanatatii.Daca acele proceduri nu mai sunt valabile in acest context epidemiologic, acestea trebuie updatate, cum trebuie updatate si actele normative.Nu pot, de asemenea, sa fac aprecieri cu privire la procedura de testare stabilita de cele doua institutii.Ar putea sa invoce pericolul de infectare cu noua tulpina a coronavirusului?Acesta ar putea sa fie unul dintre argumente, pentru ca a fost invocat si in adresa trimisa Prefecturii, de care noi doar am putut sa luam act si am lecturat-o si in cadrul Comitetului Municipal pentru Situatii de Urgenta, dar nu are nicio valoare juridica.Din punctul dumneavoastra de vedere, Capitala este pregatita pentru relaxarea masurilor anti-coronavirus?Eu, ca autoritate administrativa, nu pot sa ma exprim in acest sens. Sunt specialisti care pot sa o faca, Hotararea de Guvern, cu acele praguri la care se dispun sau se relaxeaza masuri, a fost luata in baza consultarii cu specialistii. Acei specialisti, ca si altii, pot fi consultati pentru updatarea acelei Hotarari de Guvern.Este posibil ca luni, cand ar trebui ca in Capitala sa intre in vigoare masurile de relaxare, sa nu mai fie luate? Cum se pot anula aceste masuri?La nivelul Comitetului Municipal pentru Situatii de Urgenta, o data cu adoptarea acestei Hotarari, s-a stabilit ca eventuala relaxare sa intre in vigoare incepand cu luni, ora 00.00 , pe de o parte, tocmai pentru a urmari in zilele de sambata si duminica gradul de incidenta. Am stipulat foarte clar ca aceasta relaxare se va produce doar cu conditia ca in acest interval de timp sa ramana sub 3 la mie.Pe de alta parte, daca aceasta relaxare se va produce , operatorii economici trebuie sa aiba timpul necesar sa-si amenajeze spatiile conform prevederilor normelor legale pentru a-si respecta gradul de ocupare de 30%.Si nu in ultimul rand, sa permitem autoritatilor, Ministerului Sanatatii, domnului ministru ca pana luni, in acest interval de trei zile, sa poata sa reactioneze intr-un fel sau altul din punct de vedere legislativ.Este posibil ca aceste masuri de relaxare sa influenteze negativ momentul redeschiderii scolilor din 8 februarie?La aceasta intrebare pot sa va raspunda specialistii. Din punctul meu de vedere, pragul este destul de fragil intre 2,7-2,8-2,9 la mie si 3 la mie. Cu sau fara aceste masuri de relaxare, cred ca oricand putem sa depasim acest indice si sa intram din nou in scenariul rosu.Inainte de decizia autoritatilor de a relaxa masurile anti-pandemie, ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a transmis o scrisoare catre Comitetul Municipal pentru Situatii de Urgenta, in care solicita mentinerea restrictiilor in Bucuresti, subliniind ca, in contextul national si european, "masurile de relaxare constituie un risc major ce ar putea duce la aparitia unui nou val de infectii", mai ales ca a fost confirmat un nou caz cu o tulpina mai contagioasa de COVID, chiar in apropierea Capitalei, au declarat pentru G4Media.ro surse oficiale.Ministrul Voiculescu aduce ca argumente faptul ca tulpina de coronavirus despistata in Marea Britanie a fost confirmata in Romania chiar vineri, 22 ianuarie, in zona limitrofa a Capitalei, precum si raportul de joi al ECDC care arata ca riscul epidemiologic european si national este ridicat, din cauza celor trei noi mutatii ale virusului.Ministerul Sanatatii a anuntat, vineri, ca inca doua cazuri cu tulpina SARS-CoV-2 in varianta B.1.1.7 descrisa in Marea Britanie, cu transmisibilitate crescuta, care au fost secventiate la INBI "Matei Bals".In acest context, MS propune amanarea masurilor de relaxare in Capitala , in conditiile in care Bucurestiul se afla de trei zile consecutiv in scenariul galben.Bucurestiul se afla in continuare pe primul loc in topul zonelor cu cele mai multe infectari conform rapoartelor Grupului de Comunicare Strategica.