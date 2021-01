Prefectura Bucuresti: Echipe mobile de vaccinare impotriva COVID-19 se vor deplasa, vineri, in centrele rezidentiale

Prefectura aminteste ca vineri a debutat etapa a II-a a campaniei de vaccinare impotriva virusului COVID-19, incepand cu ora 15,00, putand fi efectuate programari ale vaccinarii in platforma https://programare.vaccinare-covid.gov.ro/auth/login si precizeaza ca etapa va debuta cu vaccinarea persoanelor cu grad ridicat de risc, a varstnicilor din centrele rezidentiale si a personalului care deserveste aceste locatii.Echipa Institutului National de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals" se va deplasa la Centrul de ingrijire si asistenta pentru persoane varstnice "Sfanta Ana" si la Caminul pentru persoane varstnice "Acad. Nicolae Cajal".De la Spitalul "Obregia" se vor duce specialisti la Centrele de abilitare si recuperare pentru persoane adulte cu dizabilitati "Bradut" si "Stejarel", Asociatia pentru Redescoperire morala si cultura "Maria Rosetti" - Camin Armonia.Medicii de la Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca vor merge la S.C. Seniors Heaven si la Centrul medico-social "Sfantul Andrei".Spitalul Universitar de Urgenta a trimis personal pentru vaccinare la Centrul pentru persoane varstnice Sfantul Mucenic Fanurie, Centrul de abilitare si reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilitati Uverturii, la Caminul pentru varstnici "Sfanta Mina" si la Caminul de varstnici Plevnei.Fiecare dintre echipele mobile este compusa dintr-un medic, doi asistenti si un registrator si beneficiaza de sprijinul logistic al ISU Bucuresti-Ilfov.Prefectura Bucuresti reaminteste ca in cadrul acestei etape a campaniei nationale de vaccinare este vizata imunizarea persoanelor cu grad ridicat de risc si a varstnicilor, adultilor de peste 65 de ani, adultilor care sufera de boli cronice si persoanelor care desfasoara activitati esentiale.Persoanele cu boli cronice se pot programa pentru vaccinare prin intermediul medicilor de familie pe lista carora sunt inscrisi. In cazul in care nu au acces la medicul de familie propriu, se pot programa prin urmatoarele modalitati: prin intermediul oricarui alt medic de familie; prin call center la numarul de telefon 021.414.44.25; prin structurile de asistenta sociala de la nivelul primariilor de sector.Cei care au peste 65 de ani se pot programa pentru vaccinarea impotriva COVID astfel: prin intermediul medicilor de familie; individual, prin intermediul platformei https://programare.vaccinare-covid.gov.ro/auth/login; prin contul unui apartinator, prin intermediul platformei online (de pe un cont se pot inscrie pana la 10 persoane); prin call center 021.414.44.25; prin structurile de asistenta sociala de la nivelul primariilor de sector.Persoanele care desfasoara activitati esentiale vor fi programate in baza propunerilor facute de angajator.Pentru persoanele programate in platforma https://programare.vaccinare-covid.gov.ro/auth/login, vaccinarea va incepe in data de 18 ianuarie, iar in urma unei analize efectuate impreuna cu Directiei de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti, care a avut in vedere asigurarea unor centre cu mai multe fluxuri de vaccinare, in prima faza s-a decis organizarea la nivelul Capitalei a unui numar de sapte centre, cu 22 puncte de vaccinare, organizate in unitatile medicale.Acestea sunt:* Spitalul Clinic Coltea (centrul ambulatoriu pentru sportivi) - un centru cu trei puncte de vaccinare/Calea Dudesti, nr.104-122, Bucuresti;* Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca - un centru cu doua puncte de vaccinare/Calea Floreasca, nr. 8, Bucuresti;* Institutul National de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals" - un centru cu patru puncte de vaccinare/Strada Dr. Calistrat Grozovici, nr.1, Bucuresti;* Institutul Pneumoftiziologie "Marius Nasta" - un centru cu patru puncte de vaccinare/Soseaua Viilor, nr. 90, Bucuresti;* Spitalul Obregia - un centru cu doua puncte de vaccinare/Aleea Argeselu, nr.8, Bucuresti;* Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperarea Capacitatii de Munca - un centru cu trei puncte de vaccinare/Strada Panduri, nr. 22, Bucuresti;* Spitalul Universitar de Urgenta - un centru cu patru puncte de vaccinare / Splaiul Independentei, nr.69, Bucuresti.Institutia Prefectului Municipiul Bucuresti si Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti, cu sprijinul Primariei Generale si al primariilor de sector, au operationalizat alte 12 centre cu 64 de puncte de vaccinare comunitare, iar in perioada imediat urmatoare vor fi pregatite, pentru aceasta etapa a campaniei, alte 17 centre cu 76 de puncte de vaccinare. Aceste centre urmeaza a fi deschise etapizat, in functie de fluxul de persoane care doresc sa se vaccineze si de gradul de aprovizionare cu dozele de vaccin necesare.CITESTE SI: Romania si Ucraina, excluse din lista tarilor pentru care se impune carantina la intrarea in Republica Moldova