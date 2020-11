Prefectura Hunedoara, explicatii dupa ce mai multi localnici au protestat fata de includerea Spitalului Municipal in circuitul Covid

"In urma analizei de specialitate efectuata de catre specialisti din domeniul medical, la nivel national, printr-un Ordin al Ministerului Sanatatii, 23 spitale din tara, inclusiv Spitalul Municipal "Dr. Alexandru Simionescu" din Hunedoara, au fost incluse in lista unitatilor sanitare de tip "COVID". Autoritatile locale din orasele in care functioneaza spitale de acest tip au inteles si au aplicat aceasta decizie", a transmis, sambata seara, Prefectura Hunedoara.Institutia a precizat ca, de la data publicarii in Monitorul Oficial a Ordinului Ministerului Sanatatii, in judetul Hunedoara au fost confirmate pozitiv 596 persoane (o medie de 198/zi), iar numarul deceselor a fost de 20 persoane (o medie de 7 decese/zi)."Decizia autoritatilor medicale nationale a avut la baza si faptul ca, la spitalul din municipiul Hunedoara, din totalul de 550 de paturi erau ocupate 140 de paturi cu pacienti NON COVID si 80 de paturi cu pacienti COVID, restul de 330 de paturi fiind neocupate.Precizam ca, atat managerul spitalului de la Hunedoara, cat si primarul municipiului au fost informati cu trei zile inainte de aparitia deciziei, despre posibilitatea ca Spitalul Municipal sa intre in categoria << SPITAL COVID >> ", a mai precizat Prefectura Hunedoara.Sursa citata a explicat ca, prin aceasta decizie, autoritatile medicale nationale asigura, in contextul epidemiologic actual, desfasurarea unui act medical potrivit pentru toti pacientii, indiferent de afectiunile de care sufera.Potrivit Ziarului Hunedoreanului, sambata, zeci de hunedoreni au protestat, pentru ca spitalul din municipiu a devenit unitate medicala Covid-19.Hunedorenii au reclamat faptul ca, astfel, pacientii din municipiul Hunedoara, cu alte afectiuni, sunt discriminati si vor avea de suferit.