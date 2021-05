Guvernul aproba luni prelungirea starii de alerta cu 30 de zile. Premierul Citu: "Sunt unele masuri care nu-si mai au sensul"

Premierul Florin Citu a declarat ca, odata cu prelungirea starii de alerta , se va renunta la anumite restrictii care "nu-si mai au sensul"."Da, prelungim starea de alerta. Da, sunt unele masuri care nu-si mai au sensul. De exemplu, in ceea ce priveste statiunile montane cu schiul. Nu are sens sa fie in hotararea de Guvern si atunci vom scoate acele restrictii pentru schi, de exemplu. Avem niste restrictii pe care le-am introdus in urma cu doua luni de zile, ele vor fi scoase, ca nu au sens", a explicat Citu.Pe agenda sedintei de Guvern figureaza si un proiect de hotarare privind eliberarea lui Viorel Rascovici din functia de subprefect al judetului Alba.