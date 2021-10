Premierul Poloniei anunță că trimite în România o misiune medicală pentru a ajuta în lupta cu pandemia

Polonia va trimite o misiune medicală în România, ţinând cont de situaţia foarte dificilă din această ţară, a anunţat luni, 25 octombrie, premierul Mateusz Morawiecki, citat de thenews.pl.

„Ca urmare a situaţiei extrem de dificile din România cauzate de COVID-19, am decis să trimitem o misiune medicală în România”, a scris Mateusz Morawiecki duminică pe Twitter.

Şeful guvernului polonez a adăugat că decizia a fost luată în urma consultărilor cu preşedintele Klaus Iohannis şi cu premierul interimar Florin Cîţu.

În ultima săptămână, România a înregistrat date record privind numărul noilor cazuri şi al deceselor cauzate de COVID-19 în contextul în care ţara face eforturi pentru a ţine sub control pandemia, menţionează postul public de radio polonez.

Due to the extremely difficult situation in Romania caused by COVID-19, after the consultations with the President of Romania @KlausIohannis and the Prime Minister @florincitu we decided to send a medical mission to Romania. Let's get through this together!