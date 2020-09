Premierul Ludovic Orban declara ca trendul crescator al cazurilor de COVID-19 este "sub control"

"Noi facem evaluari pe perioade, pe saptamana. E un trend crescator, dar un trend crescator care nu este de la o zi la alta, este un trend crescator de 150 - 200 de cazuri care a fost in ultimele doua saptamani, dar trebuie sa tinem cont de faptul ca noi am dispus, practic, reluarea tuturor activitatilor economice, sociale, educationale, culturale si, din cauza cresterii numarului de interactiuni, riscul de crestere a crescut un pic, dar eu consider ca situatia e sub control si nu exista o crestere care sa ne ingrijoreze, iar noi suntem pregatiti sa luam orice masura necesara pentru a asigura respectarea regulilor de protectia sanatatii si tratarea pacientilor", a afirmat Orban, la sediul MAI.