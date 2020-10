Premierul Ludovic Orban: Persoanele care practica jogging vor putea fi exceptate de la portul mastii de protectie

El a spus ca eventuale alte restrictii, precum interzicerea circulatiei pe timpul noptii, vor putea decise dupa ce se vor vedea efectele masurilor luate pana acum.Orban a precizat, la sediul PNL , ca in sedinta Comitetului National pentru Situatii de Urgenta se va actualiza lista cu tarile care au depasit indicele de raspandire a SARS-CoV-2 in Romania."De asemenea, sunt si cateva exceptii de la obligatia portului mastii care sunt punctuale pentru cei care practica jogging-ul in aer liber, ca le e greu sa poarte masca, dar trebuie sa il faca in locuri in care sa nu aiba interactiune cu altii", a explicat Orban.Potrivit premierului, decizii privind alte restrictii se vor lua dupa ce se vor constata rezultatele masurilor dispuse pana acum."Deocamdata, vrem sa vedem efectul masurilor care au fost dispuse odata cu depasirea pragurilor stabilite. In functie de analiza rezultatelor, vom decide daca este sau nu necesar sa stabilim alte masuri", a explicat Orban.Totodata, el a indicat ca trebuie vazut care sunt efectele restrictionarii circulatiei pe timp de noapte in alte tari, mentionand ca, in special, adolescentii sunt activi dupa ora 23:00."Cand vom avea ceva pe tema asta vom anunta. Deocamdata, pe de o parte, vrem sa vedem efectele in alte tari, pentru ca masura se aplica in alte tari. Vrem sa vedem daca exista efecte in alte tari. Stiti ca restrictionarea circulatiei pe timp de noapte afecteaza mai putin populatia matura, in special adolescentii sunt cei care sunt activi dupa ora 23,00. Dar, sa vedem efectele in alte tari. Pe de alta parte, analizam efectele masurilor pe care deja le-am luat, care sunt masuri importante: trecerea invatamantului in sistem online, portul obligatoriu al mastilor, inchiderea teatrelor, institutiilor de spectacol cinematografelor, restaurantelor, cafenelelor. Sunt masuri care reduc interactiunea sociala si care noi consideram ca vor genera efecte", a adaugat Ludovic Orban.El a completat ca nu se mai permite organizarea de evenimente private - nunti, botezuri, mese festive, sarbatoriri in spatii de evenimente si restaurante, deoarece anchetele epidemiologice au aratat ca acestea erau pe primul loc ca si cauza a infectarii cu COVID-19. "Sigur ca se mai pot organiza, dar numai in spatii private astfel de petreceri. Sfatul nostru este sa se abtina, inclusiv tinerii, adolescentii de a participa la aceste petreceri", a transmis prim-ministrul.Potrivit acestuia, efectele masurilor luate se vad in Bucuresti. "Se vede la Bucuresti ca deocamdata stam pe un platou, nu au mai crescut numarul de cazuri", a indicat Orban.