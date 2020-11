Ludovic Orban: "Pregatim o hotarare de Guvern de prelungire a starii de alerta"

Referitor la o posibila carantinare a Capitalei, prim-ministrului a precizat ca nu isi doreste sa ajunga aici si Bucurestiul, desi a fost intr-o tendinta ascendenta, "nu s-a incadrat in specificul cresterilor in marile metropole in tari europene, unde progresia a fost mai degraba de tipul progresiei geometrice"."Pregatim o hotarare de Guvern de prelungire a starii de alerta. In ceea ce ne priveste, nu ne dorim sa impunem noi restrictii. Vrem ca situatia sa evolueze in bine, ca numarul de infectari sa scada si treptat, pe masura ce scade numarul de infectari, sa revenim treptat-treptat la o stare cat mai aproape de normal", a afirmat Ludovic Orban, la finalul "Orei Premierului" in plenul Camerei Deputatilor.Intrebat daca am putea ajunge la o carantinare inclusiv a Capitalei, premierul a raspuns: "In ceea ce priveste decizia de carantinare a unor mari orase sau a Capitalei este o decizie mai dificil de luat, pentru ca sunt extrem de multe considerente legate de carantinare. Noi nu ne dorim sa ajungem aici. Obiectivul nostru este reducerea numarului de cazuri. In Bucuresti a existat o tendinta ascendenta, dar o tendinta ascenda care nu s-a incadrat in specificul cresterilor in marile metropole in tari europene, unde progresia a fost mai degraba de tipul progresiei geometrice".Chestionat la cat ar trebui sa ajunga rata de infectare pentru ca Bucurestiul sa fie carantinat, Orban a spus ca nu se hazardeaza sa ofere o cifra."Asta este o decizie care se ia de specialistii in sanatate publica, de epidemiologici, de infectionisti si nu ma hazardez eu sa dau o data", a conchis prim-ministrul.Grupul de Comunicare Strategica a anuntat luni 3.240 de cazuri noi de persoane infectate cu noul coronavirus . De asemenea, au fost inregistrate 130 de decese,inclusiv o fetita de 4 ani din Iasi, cu boli asociate. La ATI sunt internati 1.076 de pacienti diagnosticati cu COVID-19.Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este in crestere Bucuresti, unde a ajuns la 5,14.Pe 15 octombrie a intrat in vigoare prelungirea starii de alerta, printr-o hotarare a Executivului.Citeste si: