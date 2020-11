Orban: Un spital privat din Bucuresti pune la dispozitie 30 de paturi ATI. Alte 10 locuri la Terapie Intenstiva sunt suplimenate la Victor Babes

De asemenea, la Victor Babes este prevazuta o crestere cu cel putin 10 paturi la ATI. "La Bihor exista o solicitare de integrare a unui alt spital privat care are 30 de paturi de terapie intensiva si mai multe paturi conectate la oxigen de a intra in lupta anti-COVID", a adaugat seful Executivului."De la inceputul pandemiei, suntem intr-un efort constat de crestere a numarului de paturi din sectiile de terapie intensiva, dar si a numarului de paturi din spitale , care nu sunt in sectii de terapie intensiva. Evident ca am crescut semnificativ acest numar de paturi in sectiile ATI si actionam in continuare pentru a creste numarul de paturi din sectiile de terapie intensiva pentru pacienti", a declarat Ludovic Orban, intrebat luni cum stam cu numarul de paturi si de medici la sectiile de terapie intensiva.El a explicat ca la spitalul Malaxa ar trebui ca intr-o saptamana sa fie functionale toate paturile care vor fi puse la dispozitie de un spital privat."De exemplu, in Bucuresti, conform planului e prevazuta o crestere de paturi la spitalul Malaxa unde este necesara realizarea unei instalatii de oxigen. Exista un spital privat cu care s-a discutat si care pune la dispozitie un spital cu 30 de paturi la terapie intensiva. Mai are nevoie de cateva transferuri, dar au personal. La Bihor mai exista o punerea la dispozitie din partea unui spital privat.De asemenea, exista o strategie care a fost gandita si pusa in practica de crestere a capacitatii de tratare in sectiile ATI. Avem prevazuta cresterea numarului de paturi la Victor Babes cu un numar de cel putin 10 paturi. Ele sunt disponibilizate. Malaxa ar trebui intr-o saptamana sa aiba functionale toate paturile de ATI. 10 paturi la spitalul privat, nu le pronunt numele, le las posibilitatea sa anunte ei cand vor deveni spital COVID", a completat Orban.El a mai spus ca toate serviciile medicale care sunt furnizate sunt decontate."Pe fiecare regiune exista o gandire, sunt spitale pregatite. La Bihor exista o solicitare de integrare a unui alt spital privat care are 30 de paturi de terapie intensiva si mai multe paturi conectate la oxigen de a intra in lupta anti-COVID. Pe toate serviciile medicale care sunt furnizate fie ca e vorba de spitalele publice sau private sunt decontate. Noi suntem pregatiti sa luam toate masurile, asa cum le-am luat de la inceputul pandemiei", a concluzionat premierul.Grupul de Comunicare Strategica a anuntat luni 3.240 de cazuri noi de persoane infectate cu noul coronavirus . De asemenea, au fost inregistrate 130 de decese,inclusiv o fetita de 4 ani din Iasi, cu boli asociate. La ATI sunt internati 1.076 de pacienti diagnosticati cu SARS-CoV-2.Citeste si: