Preotii care nu au crezut in COVID-19, dar s-au infectat. "Satanistii urmaresc sa introduca cipuri in oameni prin vaccin"

Parintele Calistrat Chifan, de la Manastirea Vladiceni, a fost diagnosticat cu COVID-19 la inceputul lunii septembrie. El este cunoscut pentru metodele sale controversate de a se pazi de virus, pe care le promova pe pagina sa de Facebook , unde este urmarit de peste 750.000 de persoane.Acesta le recomanda enoriasilor sa faca gargara cu apa si sare si sa foloseasca agheasma, tuica si albastru de metilen pentru a preveni infectarea."Eu pe toate babutele mele le-am invatat, pe cele mai in varsta - si am in varsta, vorbesc de 92 de ani, de 93 de ani - ele vin in fiecare miercuri la maslu si zic: Nu te-ai intalnit cu COVID-ul? Nu, ca am facut ce mi-ati spus! Si ce le-am spus? Niste masuri de igiena foarte simple: in fiecare dimineata, pranz si seara gargara cu apa calda si sare ca sa se curete zona bucala pentru ca sarea e cel mai bun dezinfectant batranesc de cand e tara si pamantul, dupa aceea dimineata la sculare o gura de tuicuta dupa ce ai luat agheazma si anafura, pentru ca alcoolul este cel mai bun dezinfectant, dupa aceea este acest tratament, caruia nimeni nu-i da importanta, e o pastila foarte simpla cu albastru de metil care e tot un dezinfectant, mai ieftin", a mai declarat preotul in a doua jumatate a lunii iulie, intr-o emisiune.Parintele Ghelasie Tepes, de la Manastirea "Sfantul Mucenic Dimitrie izvoratorul de mir", din Sighisoara, a murit in 15 noiembrie, la 58 de ani, in urma infectarii cu COVID-19.Si-a tinut ultima predica in 26 octombrie, cand a spus "Au facut boala asta ca o religie. Si au indemnat lumea sa se inchine, dom'ne! Nu vedeti ca o sa se lupte sa va inchinati bolii, sa nu i va mai inchinati lui Hristos?".Ghelasie Tepes a fost ucenicul lui Arsenie Boca, la Manastirea Sambata de Sus.IPS Pimen (90 de ani) a murit in 20 mai, la o luna dupa ce a fost diagnosticat cu COVID-19. El a fost confirmat in 20 aprilie, a doua zi de Paste.El a oficiat slujba de Inviere in 18 aprilie, unde preotii nu au purtat masca de protectie si nici nu au pastrat distantarea pe tot parcursul ceremoniei. Sase persoane de la Manastirea "Sfantul Ioan" din Suceava si de la caminul de batrani patronat de Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor, care au fost in contact cu IPS Pimen, au fost confirmate cu COVID-19. Directorul executiv al Directiei de Sanatate Publica Suceava, dr. Manuela Trifan, a declarat ca 31 de rezultate au fost negative si 6 pozitive, fiind vorba despre doi preoti si patru angajati din sectorul administrativ al Arhiepiscopiei Sucevei si Radautilor, potrivit monitorulsv.ro Mitropolitul Muntenegrului a murit in 30 octombrie, in urma infectarii cu COVID-19. Avea 82 de ani si era cunoscut drept un om influent in politica. Diagnosticul i-a fost pus in 6 octombrie, cand a fost si internat in spital.Era cunoscut pentru aparitiile sale in public, unde nu purta masca, iar in timpul unei ceremonii, cu ocazia praznicului Sfantul Vasile de Ostrog, a declarat ca "pelerinajul si sfantul considerat facator de minuni sunt vaccinul lui Dumnezeu"."Ar fi bine ca oamenii de stiinta contemporani sa inventeze vaccinul..., dar inainte de a fi gasit... exista un vaccin aici care a functionat de-a lungul secolelor", a mai adaugat Amfilohie.Mii de oameni au participat la inmormantarea acestuia, foarte multi credinciosi atingand corpul mitropolitului, in special mainile si fruntea. Cu toate ca medicii au cerut autoritatilor sa interzica inmormantarea cu public si cu sicriul deschis, considerand ca este "un cuib al bolii", nu s-a tinut cont de solicitare.Patriarhul Serbiei (82 de ani) a murit in 20 noiembrie, in urma infectarii cu COVID-19. Cu trei zile inainte de diagnosticare, a tinut o slujba de inmormantare la care au participat mii de oameni, fara sa respecte masurile de preventie.Mai exact, a condus slujba de inmormantare a mitropolitului Amfilohie, liderul Bisericii Ortodoxe din Muntenegru, care a murit, de asemenea, de COVID-19.Episcopul Marchel a fost diagnosticat cu COVID-19 in luna mai si le-a recomandat oamenilor sa urmeze intocmai toate sfaturile medicilor."Lumea nu trebuie tulburata, dar ea trebuie sa inteleaga cat de periculos este acest virus si trebuie sa respecte intocmai regulile si recomandarile medicilor", a declarat Marchel pentru Jurnal.md Cu doar o luna inainte de infectare, a postat un videoclip in care spunea ca virusul a fost inventat pentru a permite satanistilor sa implanteze cipuri in oameni prin vaccinare. A fost unul dintre primii moldoveni obligati sa isi ceara scuze comunitatii LGBT pentru jignirile repetate in public, in timpul campaniei sale impotriva legii anti-discriminare.Patriarhul Filaret (91 de ani) a fost infectat cu COVID-19 la inceputul lunii septembrie. Anterior, declarase ca pandemia este pedeapsa lui Dumnezeu pentru casatoriile homosexuale, potrivit romania.europalibera.org "Este pedeapsa lui Dumnezeu pentru pacatele oamenilor. In primul rand, ma refer la casatoriile dintre persoanele de acelasi sex. Asta este cauza coronavirusului", a declarat patriarhul pentru o televiziune din Ucraina.