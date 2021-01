Preotul Alin Pascuta, din Sanmartin, a murit la doar 40 de ani, rapus de COVID-19. "Nu exagerez, la noi plange lumea pe strada"

Primarul din Sanmartin a declarat, pentru Bihoreanul , ca in urma cu trei zile a vorbit cu preotul, care sustinea ca se simte bine si ca asteapta sa se intoarca acasa."Parintele Pascuta a ridicat impreuna cu tatal sau, fostul preot Ioan Pascuta, biserica noua din centrul comunei, iar dupa decesul acestuia i-a urmat la altar. Era foarte iubit in comuna. Nu exagerez, la noi plange lumea pe strada", a mai declarat Cristian Laza, primarul.A fost convocat Consiliul Local pentru declararea a trei zile de doliu, timp in care vor fi interzise activitatile cultural-artistice si sportive.Citeste si: Rasfatatul Sputnikului, Iulian Capsali, s-a infectat de doua ori cu COVID-19. "Nu are legatura cu masca. Cine spune ca te protejeaza, ori e tampit, ori minte deliberat"